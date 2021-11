Bulles d’espoir est de retour

La Société canadienne de la sclérose en plaques de la Mauricie a lancé sa deuxième édition de sa campagne de financement Bulles d’espoir. La campagne se déroulera du 18 octobre au 5 décembre.

Le coffret 2021 comprend trois bulles rossées d’importation privée, soit un champagne, un cava et en première mondiale, un prosecco. Elles ont été choisies par Yolaine Masse, propriétaire de Juste des Bulles, une entreprise de la région.

« Cette année, ça va être notre deuxième édition de Bulles d’espoir. Le site est ouvert depuis début novembre et nous avons déjà plus 80 coffrets de vendus. C’est une expérience gustative qui vous attend, et vous sortirez des sentiers battus. Le trio de cette année a même réservé une place à des bulles rosées. L’achat du coffret donne aussi droit aux témoignages des producteurs qui expliquent pourquoi ils ont choisi ces bouteilles-là et ce qu’on peut manger avec chacune d’elle. C’est vraiment un beau cadeau à donner et un montant de 100$ du 250$ est directement remis à la cause », lance la directrice de la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie -, Lilianne Demers Lamarche.

« Ça va faire bientôt 50 ans que notre organisme règne en Mauricie et lors du plus récent recensement de 2019, pas moins de 1200 personnes étaient atteintes de la sclérose en plaques dans la région. Sa raison d’être est vraiment de soutenir ces personnes-là et de convenir à leur besoin. On donne nos services, mais on donne également à la recherche. C’est vraiment le souhait de nos membres! On n’a pas encore trouvé de remède pour enrayer la sclérose en plaques, mais la recherche est super importante. Plus ça va et plus on arrive à diagnostiquer tôt la maladie et lorsqu’on le fait, la personne obtient un bien meilleur pronostique à long terme parce que l’évolution de la maladie va être stoppée. »

Une quantité limitée de 300 coffrets est disponible. La campagne de financement, qui devrait permettre à l’organisme d’amasser 25 000$, se tient sous la présidence d’honneur de Dany Potvin, président et responsable du développement des affaires chez LP Télécom et Télipso.

« C’est une cause qui me tient beaucoup à cœur et je suis content de pour voir soutenir les gens qui vivent avec la sclérose en plaques. On ne fait pas que soutenir l’organisme de la Mauricie, mais également les recherches, ce qui est très important », a-t-il témoigné.

Les personnes ou entreprises intéressées à se procurer les coffrets peuvent le faire au bullesdespoir.ca, par téléphone au 819-373-2570 (Poste 3) ou par le biais d’un ambassadeur. L’achat d’un coffret vient avec l’émission d’un reçu de 100$ pour des fins d’impôts. La cueillette des coffrets aura lieu du 6 au 8 décembre, au bureau de la Société canadienne de la sclérose en plaques – section Mauricie.