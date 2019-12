Buick Encore VS Lexus UX – Origine modeste

Notre duel d’aujourd’hui représente à la base deux modèles économiques qui ont pris du gallon pour devenir des modèles plus luxueux. Dans le coin gauche, le Chevrolet Trax qui prend la forme du modèle haut de gamme avec le Buick Encore. Dans le coin droit, le Toyota C-HR qui sert de base au Lexus UX. Comme le marché des véhicules de luxe fonctionne bien et rapporte gros, tout le monde veut sa part du gâteau.

Buick Encore

Si Buick a du succès en Chine, les chiffres de vente sont moins impressionnants chez nous. Le modèle Encore fait toutefois exception à cette règle et se vend deux fois plus que le Trax, plus de 10 000 unités. Il s’agit aussi d’un modèle qui a contribué à rajeunir un peu l’âge moyen du client de la marque. Le modèle va aussi changer l’an prochain. Buick prépare une simplification de la gamme avec seulement les versions Preferred, Sport Touring et Essence.

Petit, mais assez spacieux

Malgré son faible encombrement, l’Encore donne une plus grande impression d’espace à l’intérieur en raison d’un toit haut et d’une position assise élevée. Même s’il est moins amusant à conduire que la concurrence allemande comme une Audi Q3, ou une Mercedes Benz GLA, Il y a tout de même un espace suffisant pour 4 adultes.

Les modèles de base sont dotés de sièges en tissu avec un volant gainé de cuir, un système audio à six haut-parleurs contrôlé par le système d’infodivertissement et d’un écran de 8 pouces prenant en charge les systèmes d’intégration Apple CarPlay et Android Auto. La version Preferred élargit le choix d’options de couleur de carrosserie tandis que Sport Touring ajoute un démarrage à distance, des phares antibrouillard et un aileron arrière. Une chaîne audio à sept haut-parleurs avec navigation est disponible, ainsi qu’un toit ouvrant transparent, détecteurs angles morts et des alertes de trafic transversal arrière. L’Encore Essence dispose d’un climatiseur à deux zones, d’une prise de courant de 110 volts et de sièges avant à six réglages assistés. Les sièges sont en cuir et chauffants, tout comme le volant, et les phares sont à DEL.

Conduite sans attente

Personne n’achète un Buick pour l’expérience au volant. Le modèle de base offre un 4 cylindres de 1,4 litre turbo de 138 chevaux et 148 lb-pi de couple, tandis que les deux autres variantes proposent une version légèrement plus puissante de 153 chevaux et de 177 lb-pi et bénéficient de la technologie d’arrêt / démarrage pour économiser le carburant. Une transmission automatique à six vitesses est la seule offerte, peu importe le modèle. À défaut d’être dynamique, la conduite est silencieuse et confortable, ce qui suffit à bien des gens.

Conclusion

Le succès de l’Encore s’explique par son équipement généreux pour le prix, son rendement économique et un prix réaliste. Les modèles haut de gamme offrent plus à tous les points de vues. Plus de puissance qui se traduit aussi par une meilleure consommation de carburant et un meilleur agrément de conduite. Nous vous suggérons d’aller vers ces modèles.

Lexus UX

Présentée au Salon de l’auto de Genève 2018, l’UX est le premier modèle Lexus construit sur la plateforme de la nouvelle architecture globale de Toyota (GA-C). Cette plateforme intègre notamment une structure en anneau à haute résistance autour des ouvertures du hayon et des portes arrière afin de renforcer la rigidité générale. C’est aussi la plateforme qui offre le plus bas centre de gravité et sert de base au Toyota C-HR.

Typiquement Lexus

La calandre en forme de sablier fait tout de suite référence aux produits Lexus. On retrouve des angles saillants qui semblent à première vue mal dégrossis. Vous avez le choix de deux versions : le UX 200 et le 250h (hybride). L’habitable est offert en différents habillages selon la version qui vous intéresse. Vous aurez le choix de quatre finitions distinctes y compris une baptisée washi qui s’inspire du grain de papier que l’on trouve dans les habitations japonaises traditionnelles. Parmi les caractéristiques de série, vous retrouverez le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au changement de voies, les feux de route adaptatifs et l’aide à la signalisation routière et un système de précollision. Pour 2 300$, le groupe F-Sport comprend : pommeau de levier sélecteur F SPORT, volant F Sport chauffant, plaques de seuil de porte F SPORT, sièges baquets avant F SPORT chauffants, roues de 18 po en alliage F SPORT, pneu de secours temporaire, phares antibrouillards et feux de virage à DEL, palettes de changement de vitesse au volant, contrôle sonore actif et calandre F SPORT. Dans la version hybride, vous avez un groupe de luxe à 5 200$ qui inclut : molette de commande de ventilation unique avec éclairage sans fil, système intuitif d’aide au stationnement avec freinage automatique, rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière, tableau de bord au fini washi, visualisation tête haute, fonction de mémorisation pour les sièges, hayon relevable mains libres, recharge sans fil, fonction de mémorisation pour les rétroviseurs, écran de 10,3 po, système de navigation intégré, compatibilité avec Apple CarPlay, 8 haut-parleurs, entrée audio USB, compatibilité Bluetooth et commandes audio au volant et ouvre-porte de garage.

Avec ou sans électricité

L’UX 200 est mû par un 4 cylindres 2,0 litres de 169 chevaux reliés à une transmission CVT à prise directe. Il y a aussi une version hybride, la 250h. Le même moteur deux litres à cycle Atkinson sert de base. Jumelées à une batterie au nickel-métal-hydrure installé sur l’essieu arrière pour permettre la traction intégrale, les deux fournissent 181 chevaux. Il offre la même transmission CVT que le modèle régulier.

Conduite sans âme

Tous les ingrédients sont réunis pour une conduite saine. Le châssis est rigide, le centre de gravité assez bas, mais le moteur de base avec la boîte CVT est sans vie. À tout prendre, optez pour le modèle hybride qui offre un brin plus de puissance avec l’apport des batteries qui de surcroît offre une meilleure consommation.

Conclusion

La version de base présente peu d’intérêt, seulement l’hybride devrait être considéré, même si le prix demandé est plus important.

Avantages Buick Encore

En ce qui a trait au style, Buick remporte la palme. C’est un des arguments de vente du modèle. Buick offre aussi le choix d’Apple CarPlay et Android auto, alors que ce dernier n’est pas encore disponible chez Lexus. Il y a aussi un meilleur entourage multimédia dans le Buick et un meilleur espace cargo. Un autre avantage non négligeable est le prix plus abordable du Buick.

Avantages Lexus UX

Si vous optez pour le modèle hybride, les chiffres de consommation de carburant dont très bas et mieux que tout ce qui se fait dans cette catégorie. Nous aurions aussi tendance à donner un léger plus pour le confort des sièges. Sur le long terme, il y a fort à parier que la valeur de revente sera meilleure et chez Lexus la fiabilité est une valeur pratiquement acquise alors que Buick a encore un peu de chemin à faire à ce chapitre.

Similitudes

En ce qui concerne l’équipement disponible, la conduite peu inspirée des deux modèles et le confort général, les deux modèles sont très près un de l’autre. Les deux offrent la même couverture de garantie.

Verdict

Une décision difficile à prendre. Le Buick Encore est moins cher et marginalement plus intéressant à conduire. De l’autre côté. Le Lexus est plus laid, plus cher, mais plus économique à rouler en version hybride et si vous visez un achat à long terme offre une meilleure affaire. À vous de voir dans quel camp vous voulez être.

Fiche technique

Buick Encore Lexus UX

Transmission auto à 6 vit CVT

Rouage 2 ou 4 RM 2 ou 4 RM

1,4 T de base 2,0 L

Consommation (ville) 9,9 L/100 km 8,0 L/100 km

Consommation (route) 8,1 L/100 km 6,3 L/100 km

1,4 T 2.0 L hybride

Consommation (ville) 9,0 L/100 km 5,7 L/100 km

Consommation (route) 7,6 L/100 km 6,2 L/100 km

Moteur 1,4 T (base) 2,0 L

Type Essence Essence

Puissance 138 chevaux 169 chevaux

Couple 148 lb-pi 151 lb-pi

Cylindres 4 4

Cylindrée 1,4 L T 2,0 L

1,4 T 2,0 L hybride

Type Essence Essence-électrique

Puissance 153 chevaux 181 chevaux

Couple 177 lb-pi n/d

Cylindres 4 4

Cylindrée 1,4 L T 2,0 L

Capacités

Espace cargo 532 L, 1 371 L 484 L

Réservoir de carburant : 53 L 200 47 L 250h 40 L

Dimensions

Longueur 4 276 mm 4 496 mm

Largeur 1 781 mm 1 840 mm

Hauteur 1 657 mm 1 540 mm

Empattement 2 555 mm 2 640 mm

Garantie 4 ans / 80 000 km 4 ans / 80 000 km

Prix 26 400 $ à 33 700 $ 37 100 à 48 500$

Buick Encore

Nous avons aimé

Liste d’équipement de base complète

Beaucoup de technologie pour le prix

Format pratique en ville

Nous avons moins aimé

Moteur de base un peu juste

Prix élevé pour les modèles mieux équipés

Conduite qui manque d’inspiration

Lexus UX

Nous avons aimé

Version hybride intéressante

Sièges avant confortables

Ensemble des aides à la conduite

Nous avons moins aimé

Ennuyante à conduire

Coffre peu généreux

Prix élevé

