Buffet sportif le Sieur: inauguration après 500 000$ de rénovations

Crédit photo : Photo courtoisie

ÉCONOMIE. Le Buffet sportif le Sieur a procédé à son inauguration officielle le 31 mars dernier après des rénovations de l’ordre de 500 000$.

Les nouveaux propriétaires Dominic Éthier, Anne-Marie Gervais, Martin Dubé et Christine Gauthier ont complètement transformé l’ancien restaurant Le Sieur de Laviolette, qu’ils ont acquis il y a quelques mois, pour le mettre au goût du jour.

«Le restaurant manquait d’amour. C’était défraîchi. On a tout changé, dans la cuisine comme dans la salle à manger. On a recommencé à zéro. On souhaitait aussi attirer une nouvelle clientèle», explique Dominic Éthier.

Jusqu’à présent, les efforts en auront valu la peine, estime-t-il, puisque la clientèle répond bien à ce nouveau concept qui inclut un bar sportif et une section plus familiale.

Le restaurant emploie présentement 59 employés. M. Éthier est confiant de faire grimper le nombre d’employés à 70 sous peu.