Budget provincial: de l’argent pour le Sanctuaire et les victimes de la pyrrhotite

Plusieurs projets de la région figurent dans le budget du Québec annoncé le 25 mars par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap bénéficiera d’un soutien financier de 15,6 M$ pour réaménager ses espaces.

«Sous peu, on annoncera aussi le lancement du chantier de modernisation du Sanctuaire qui sera un catalyseur extraordinaire pour le nouvel essor que l’on veut susciter dans le secteur, surtout jumelé avec la décontamination du site de l’ancienne usine Aleris qui est déjà en cours», précise Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain.

Également, le budget provincial inclut une bonification de 25,7 M$ sur trois ans pour le soutien aux personnes dont les résidences ont été endommagées par la pyrrhotite.

«À titre de porteur de ce dossier, je suis plus que satisfait du budget de mon gouvernement qui démontre clairement que nous avons été à l’écoute des victimes de la pyrrhotite. En plus des deux dossiers réglés en décembre 2020, soit les lettres de conformités pour les propriétaires en zone grise et les subventions pour les tests, c’est maintenant trois autres dossiers prioritaires et supplémentaires qui se réalisent enfin grâce à une somme additionnelle de 25,7 millions sur trois ans et j’en suis extrêmement fier», lance Simon Allaire, député de Maskinongé.

La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) salue l’aide supplémentaire accordée aux victimes de la pyrrhotite dans le budget du gouvernement du Québec 2021-2022. Après l’annonce faite en décembre dernier, les 25,7 M$ annoncés hier représentent une étape supplémentaire franchie par le gouvernement du Québec dans la résolution de la crise. La CAVP souligne cependant que le travail n’est pas terminé et attend de connaitre les détails de ce réinvestissement dans le programme d’aide aux victimes.

Notons que la réfection et la stabilisation de la route 361 entre l’autoroute et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, la reconstruction du pont enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à Batiscan, la réfection de la dalle du pont Laviolette et la reconstruction et l’agrandissement de l’école Marguerite-Bourgeois à Trois-Rivières figurent aussi au budget provincial.

«Pour moi, ce budget est très significatif en tant que présidente du Conseil du trésor, mais également en tant que députée de Champlain. On envoie un signal clair que pour nous, la revitalisation du Bas-du-Cap, c’est du sérieux et on y croit fermement. On passe à l’action, tout d’abord, avec la construction d’une Maison des Aînés sur le site de l’ancien Canadian Tire qui embellira et redynamisera la rue Fusey», ajoute Mme LeBel.