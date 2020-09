Budget participatif: six projets soumis au vote populaire

La période de vote pour le premier budget participatif de Trois-Rivières est en cours. Au total, six projets sont soumis au vote populaire afin de déterminer les deux projets qui seront réalisés en 2021.

Les projets sont variés et concernent différents secteurs de la ville.

Marie-Pierre Paquin-Boutin propose des aménagements verts au parc de l’Exposition pour rendre le site plus attrayant et vert par l’installation de mobilier urbain, la plantation d’arbres et l’aménagement de petites surfaces en bordure de la rue de Calonne.

De son côté, David Bouchard voudrait dynamiser et aménager le parc du Centre Loisir Multi-Plus avec des jeux, des modules d’exercices extérieurs, de mobilier urbain et de zones de verdure.

Un autre projet, celui-là suggéré par Vincent Giguère, vise à doter l’entrée de Trois-Rivières du secteur de Trois-Rivières Ouest, sur l’autoroute 40, d’une signature visuelle forte.

Jean-François Saint-Onge aimerait, quant à lui, installer des équipements d’entraînement de type TrekFit au parc Lemire, dans le quartier Sainte-Cécile. Ces structures pourraient être utilisées durant toute l’année.

Le cinquième projet consiste à créer un projet pilote de plantation d’arbres, d’arbustes fruitiers et végétaux comestibles vivaces sur le site du parc Lambert. Andréa Côté et Raphaëlle Landry espèrent que cela sensibilise les citoyens à l’autosuffisance alimentaire et à l’agriculture urbaine, tout en faisant découvrir de nouvelles variétés de végétaux.

Enfin, Odile Gendron aimerait favoriser une meilleure utilisation du parc Yvon-Fournier en y ajoutant divers aménagements comme des bancs, des chaires et des tables. Cette initiative pourrait aussi permettre de désengorger le parc Lambert.

Tous les citoyens de Trois-Rivières âgés de 12 ans et plus peuvent voter jusqu’au 25 septembre au v3r.budgetparticipatif.com.

Les citoyens devront choisir leurs trois projets favoris par ordre de préférence. Le premier choix récoltera 5 points, 3 points pour le deuxième, tandis qu’un point sera attribué au troisième choix. Les projets ayant obtenu le plus de points à l’issue du vote seront réalisés.

Pour cette première édition, un montant de 200 000$ a été réservé pour la réalisation des projets citoyens qui seront retenus au terme de la période de vote.

Les deux projets gagnants seront dévoilés en octobre.