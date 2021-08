Budget participatif: place au vote!

La période de vote pour le deuxième budget participatif de Trois-Rivières est en cours jusqu’au 3 septembre.

Au total, sept projets sont soumis à la population afin de déterminer les deux projets gagnants qui seront réalisés au cours de la prochaine année.

Les projets touchent, entre autres, l’aménagement d’espaces de jeux et l’ajout de modules d’exercices pour adultes dans des parcs, l’installation d’une microbibliothèque en plein air, l’aménagement d’un coin lecture dans un parc, ainsi qu’une halte lactée, soit des bancs publics en bordure de pistes cyclables qui favorisent l’allaitement.

Tous les résidents de Trois-Rivières âgés de 12 ans et plus peuvent voter pour leurs trois projets préférés. Un système de pondération permettra aux deux projets ayant reçu le plus haut pointage de l’emporter.

Les projets gagnants seront dévoilés en septembre.

Pour en apprendre plus sur les projets et voter, rendez-vous au v3r.budgetparticipatif.com.

Rappelons qu’un montant de 200 000 $ a été réservé pour la réalisation de ces initiatives citoyennes.