Budget participatif: place au dépôt des projets!

Les Trifluviens auront du 1er mars au 30 avril pour déposer un projet dans le cadre du tout nouveau budget participatif lancé par la Ville de Trois-Rivières aujourd’hui.

Pour cette première édition, un montant de 200 000$ a été réservé pour réaliser les projets citoyens qui seront déterminés par un vote populaire.

«Ce budget participatif est un désir que tout le monde voulait réaliser. C’est en 2021 qu’on verra les premiers résultats du budget participatif. Ça nous permet aussi de rapprocher l’appareil décisionnel des citoyens. Avec ce budget, on peut se permettre de penser en dehors de la boîte. On y croit beaucoup et on va s’arranger pour que ça fonctionne», souligne Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

Les citoyens âgés de 18 ans et plus, ainsi que les mineurs d’au moins 12 ans qui sont accompagnés d’un adulte, pourront donc soumettre un projet d’infrastructure ou d’équipement qui aura une durée de vie d’au moins cinq ans et qui répond aux besoins de la collectivité. Le projet soumis doit aussi être réalisé avec un budget variant entre 15 000$ et 100 000$ et être exécuté sur les terrains ou propriétés de la Ville. Notons que les projets doivent être présentés à titre personnel.

À la suite de la période de dépôts des projets, les citoyens seront invités à voter pour leur projet coup de cœur en septembre. Jusqu’à dix projets pourraient être soumis au vote populaire. Le vote se fera sur Internet, mais il sera aussi possible de venir voter pour un projet à l’hôtel de ville.

Chaque idée reçue répondant aux critères d’admissibilité sera évaluée par un comité composé d’élus et de fonctionnaires afin d’en mesurer la faisabilité et le potentiel. Des ateliers de travail seront ensuite réalisés afin de bonifier les projets retenus.

Le dévoilement des projets gagnants se fera le mois suivant, afin que la réalisation des projets puisse suivre son cours en 2021. Deux projets verront ainsi le jour. Un troisième projet pourrait être soutenu s’il reste encore suffisamment d’argent dans l’enveloppe budgétaire.

Une séance d’information se tiendra le 12 mars à 19h au pavillon Maurice-Pitre afin de présenter les détails du processus et de répondre aux questions des citoyens.

Le formulaire de dépôt de projet et tous les détails du budget participatif se retrouvent au https://v3r.budgetparticipatif.com/