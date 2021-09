 Budget participatif: Deux projets verront le jour

La Ville de Trois-Rivières a dévoilé les gagnants de la deuxième édition du budget participatif. Au final, deux projets ont été retenus par la communauté, soit « De l’amour pour le parc Jean-Marie-Beaudoin » et « Microbiblio en plein air au parc François-Raymond », recevant respectivement 1623 points et 1584 points.

Leur réalisation, prévue pour 2022, est possible grâce à l’initiative de deux citoyennes et d’un budget de 200 000 $ prévu par la Ville. « De l’amour pour le parc Jean-Marie-Beaudoin » a été déposé par Isabelle Dauphinais. Le confinement de la dernière année a permis aux jeunes familles de Sainte-Marthe-du-Cap de s’approprier les espaces verts du quartier, dont le parc Jean-Marie-Beaudoin. Le projet propose son rafraîchissement avec l’ajout de nouveaux modules pour les enfants ainsi qu’un parcours de jeux destinés aux jeunes un peu plus âgés.

« J’ai participé parce que c’est une façon simple pour les citoyens de faire entendre nos idées. Le projet va rassembler les nombreuses jeunes familles du rang Saint-Malo et permettre à nos enfants d’avoir du plaisir et de s’amuser dans notre secteur, qui est plus éloigné du centre de la ville », a témoigné Mme Dauphinais.

De son côté, « Microbiblio en plein air au parc François-Raymond » a été déposé par Annie Lafontaine. Le projet vise à offrir un accès aux livres et favoriser une communauté de partage entre les citoyens. Il s’agit de construire une microbibliothèque dans le parc François-Raymond dans laquelle les citoyens peuvent y prendre ou y laisser des livres dans un coin détente extérieur.

Cet espace, qui comprendra des aménagements permettant de lire et de se détendre, est appelé à devenir un lieu de rencontres valorisant la lecture auprès des jeunes et des adultes . »Le budget participatif est une belle façon de s’engager comme citoyenne, qu’un rêve devienne réalité. La pandémie nous a rappelé l’importance des liens sociaux et de se créer des occasions de partage. C’est ce que propose mon projet », a lancé Mme Lafontaine.

Cette année, sept projets ont été soumis à la population et 992 personnes se sont prononcées lors de la période de vote de trois semaines. Les deux projets retenus seront développés en collaboration avec les promotrices afin d’obtenir un projet à la hauteur de leurs aspirations et bien intégré au milieu. (JC)