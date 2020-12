Budget 2021: hausse de 0,7% des taxes municipales

En dépit des impacts économiques engendrés par la pandémie de COVID-19, la Ville de Trois-Rivières est parvenue à limiter la hausse du compte de taxes municipales à 0,7%, ce qui représente une augmentation de 18,83$ pour une maison unifamiliale de 185 000$.

Il faut dire que l’aide financière des gouvernements provincial et fédéral de l’ordre de 12,4 millions $ a pesé lourd dans la balance et est venue combler un important manque à gagner du côté des revenus.

«On est venu profiter de ce montant pour compenser des choses non récurrentes. Environ 6 M$ seront affectés à 2020 et 6,4 M$ en 2021. Ça sert notamment à combler des pertes de revenus et des dépenses imprévues en raison de la pandémie, ainsi qu’améliorer la qualité de vie des gens. Nos actions pour la vie hivernale en sont issues et des montants ont été accordés pour la relance économique. Également, le contexte de la pandémie fait qu’on ne voulait pas surimposer nos contribuables», explique le maire Jean Lamarche.

La hausse de la compensation associée au calcul de la péréquation (2,3 M$), une actualisation du taux de taxation pour les terrains vagues desservis et une diminution de dépenses du budget dédié aux immobilisations payées comptant pour combler l’écart entraîné par la pandémie.

La Ville de Trois-Rivières a écarté l’idée d’un gel de taxes pour différentes raisons. «Sur le compte de taxes, cette hausse représente un montant fort raisonnable. Je ne juge pas ceux qui font un gel de taxes. On a décidé de suivre l’Indice du prix à la consommation québécois. On ne voulait pas non plus, dans deux ans, avoir à surtaxer les citoyens parce qu’on n’aurait pas suivi la cadence», note le maire.

Du côté des dépenses, les augmentations sont notamment dues à l’indexation et la croissance de certains secteurs dont la masse salariale, la collecte des ordures, le traitement des bacs bleus et les primes d’assurances.

Évidemment, la pyrrhotite continue aussi d’affecter les revenus de la Ville. En ce moment, 620 cas de pyrrhotite sont toujours actifs, ce qui entraîne un manque à gagner de 71 M$ en valeur foncière, ce qui se traduit par 1,1 M$ de revenus de taxes manquants.

Par ailleurs, la modernisation de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) se poursuit également. La Ville accorde 1,2 M$ à la STTR en 2021. Par ailleurs, un gel des tarifs a été voté pour maintenir le service de la STTR abordable pour la prochaine année.

Adopté à l’unanimité, le budget 2021 s’élève à 293, 1 M$.

L’accent mis sur les infrastructures sanitaires

Le Plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 prévoit des travaux de l’ordre de 284,1 millions $ sur trois ans, dont 91,6 millions $ en 2021. La part du lion revient aux infrastructures d’eau et d’égouts pour lesquelles des investissements de plus de 84 M$ sont prévus sur trois ans, dont 19 995 000$ en 2021 pour les eaux sanitaires seulement.

La rénovation du réservoir Saint-Jean (8,9 M$), la réfection du poste de pompage principal (5,3 M$) et l’élimination des eaux parasitaires de Saint-Louis-de-France (800 000$) sont au programme en 2021.

«On avait commencé à travailler sur des interventions en lien à la gestion des eaux usées et de l’eau potable avant le déversement de l’été dernier. C’est devenu une évidence qu’il faut s’y attarder. Du côté des élus, cela a été un sujet de discussion important. On est conscient de la responsabilité qu’on a de prendre les mesures nécessaires pour revenir, dans plusieurs années, à un réseau d’aqueduc et d’égout qui se tient», souligne le maire Lamarche.

Le maintien des infrastructures municipales et des bâtiments municipaux existants s’attribue 78% du Plan triennal d’immobilisations.

