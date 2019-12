Budget 2020: hausse de 2,75% des taxes municipales

La Ville de Trois-Rivières a adopté, lundi, un budget de 285,2 millions $ pour l’année 2020. Dans la foulée, les Trifluviens verront leur compte de taxes municipales augmenter de 2,75%.

Cette hausse est attribuable à l’indexation et à la croissance, mais surtout en raison de la forte diminution de la péréquation reçue de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, soit une baisse de 1,4 million $.

Par ailleurs, la dévaluation des immeubles toujours affectés par la pyrrhotite continue de peser dans la balance. En parallèle, on voit les coûts en lien avec les contrats de déneigement, notamment, connaître une augmentation significative en 2020. Encore aujourd’hui, 660 résidences sont aux prises avec la pyrrhotite sur le territoire, privant la Ville de près de 1,1 M$ en perception de taxes municipales.

Pour une maison moyenne évaluée à 185 000$, l’augmentation représente 71,79$.

De la hausse de 2,75% du compte de taxe, 0,75% est consacré à rehausser le budget de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). Cela représente 1,7 M$ supplémentaire au budget de la STTR dans le but d’établir des bases solides et de poursuivre les efforts en matière de mobilité durable.

«On croit au transport en commun, lance le maire Jean Lamarche. Ce rehaussement permet de faire passer la STTR d’un budget de 6,2 M$ à 7,9 M$, soit le même ratio que la Ville de Sherbrooke qui est souvent citée en exemple. De ce 1,7 M$ de hausse, 600 000$ serviront à l’amélioration continue de la STTR : refaire les lignes, apporter des ajustements, faire des analyses, revoir les circuits et la fréquence.»

Également, 600 000$ iront au soutien opérationnel et 300 000$ à la structure organisationnelle. M. Lamarche assure que ce rehaussement est là pour rester et que le budget accordé à la STTR n’ira pas à la baisse dans les prochaines années.

Exploitation du colisée

La hausse des coûts de déneigement de 1,2 M$ contribue également à l’augmentation du budget 2020.

«Il y a les augmentations, mais aussi les difficultés de recrutement de personnel. Ça a un impact au final puisque la pénurie de main-d’œuvre contribue à la hausse des coûts des contrats. On voit aussi une augmentation du côté du recyclage et de la collecte des ordures. Les changements climatiques affectent également le budget, que l’on pense aux inondations et aux grands vents. On veut voir ce qu’on peut faire pour prévoir l’imprévisible», indique M. Lamarche.

Le budget tient aussi compte de la première année d’exploitation du colisée de Trois-Rivières dont la fin de la construction est prévue en mars 2020. Une somme de 900 000$ y est attribuée en 2020. Ce montant pourrait augmenter en 2021 considérant que 2020 ne sera pas une année complète d’exploitation.

En contrepartie, Trois-Rivières a obtenu un montant de 1,1 million $ provenant du transfert équivalant à la croissance de 1% de la taxe de vente.

Des travaux sur le boul. Jean XXIII et un budget participatif

Le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 s’élève à 294,2 millions $. Pour 2020, le PTI atteint un total de 101,5 millions $, dont 44,9 millions $ proviennent de subventions et contributions diverses.

Un budget participatif sera mis en place dès janvier prochain pour octroyer aux citoyens une place accrue au sein de la Ville. Le lancement du budget participatif se fera en 2020. À la Ville, on vise la réalisation d’un premier projet en 2021. Une enveloppe de 200 000$ est consacrée à ce premier budget participatif, dont 50 000$ pour l’année 2020. Le lancement se fera en février, tandis que le vote pour un premier projet aura lieu à l’automne 2020.

Dans la prochaine année, la Ville se concentrera principalement sur la réfection de l’île Saint-Quentin (6,6 millions $) et la fin des travaux du colisée (6,8 millions $).

On effectuera également des travaux de l’ordre de 6,3 M$ sur le boulevard Jean XXIII. Ces travaux se veulent en complément de ceux qui seront réalisés par le ministère des Transports qui aménagera une nouvelle bretelle d’autoroute à partir de la place des Miliciens. De son côté, la Ville de Trois-Rivières réaménagera l’intersection du boul. St-Jean qui mène vers le District 55.

Un montant de 3 millions $ est aussi prévu en 2020 pour la réfection de l’intersection du boul. des Récollets et de la rue Bellefeuille.

Quant aux travaux de rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson, le début des travaux est prévu en 2022. En ce moment, on est toujours à l’étape de l’avant-projet, la Ville travaillant sur les plans dans le but d’obtenir des subventions.