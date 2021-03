Brian Dansereau avec les Aigles  

Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé la mise sous contrat de l’Américain Brian Dansereau pour la saison 2021. Le nouveau venu chez les Aigles a joué pour le Freedom de Florence, dans la Battle of the Bourbon Trail, une ligue mise sur pied au Kentucky l’été dernier.

Avant de se joindre à Florence, Dansereau a joué pour les Wolves de l’Université de West Georgia, dans la NCAA, pour les saisons de 2018 et 2019. À sa première saison, il a débuté 49 des 50 parties de son équipe et s’est hissé au premier rang de sa formation avec 17 doubles.

«Il a les habiletés pour jouer presque n’importe où sur le terrain, ce qui est un atout important. Il a eu du succès dans toutes les ligues dans lesquelles il a joué. Il a une bonne moyenne au bâton et il frappe la balle avec puissance et constance», a commenté Matthew Rusch, gérant des Aigles.

Aux termes de son passage dans la NCAA, il a maintenu une moyenne au bâton de .321 et a produit 64 points en 99 parties. En 2019, il a rejoint le Fuego de Sante Fe de la ligue Pecos où il a frappé 13 coups de circuit et maintient une moyenne au bâton de .352 en 45 parties.

JOUEURS SOUS CONTRAT 2021

Avant-champ

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Joueur d’utilité – Chris Clare, Expérience-2

Receveur – Morgan Lofstrom, Expérience-2

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

Receveur – Cole Warken, Recrue

Receveur – Tyler Sandoval, Recrue

Joueur d’utilité – Brendon Dadson, Recrue

Joueur d’utilité – Kevin Belskie, Recrue

Joueur d’utilité – Louis-Philippe Pelletier, Recrue

3e but – James Smibert, Recrue

2e but / arrêt-court – Jack Strunc, Recrue

Joueur d’utilité – Brian Dansereau, Recrue

Voltigeurs

Alberth Martinez, Vétéran

Steve Brown, Vétéran

Raphaël Gladu, Expérience-2

Blaze Speas, Recrue

Lanceurs

Partant – Kevin McNorton, Vétéran

Partant – Justin Ferrell, Expérience-2

Partant – Wilfred Salaman, Expérience-2

Partant – Sam Belisle-Springer, Recrue

Partant – David Gauthier, Recrue

Releveur – Keaton Sullivan, Recrue

Releveur – Jack Weinberger, Recrue

Releveur – Vlad Nunez, Recrue

Releveur – Tasker Strobel, Recrue

Entraîneurs

Gérant – Matthew Rusch

Entraîneur des lanceurs – Kyle Lafrenz