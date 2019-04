Boxe: François Pratte invite les parents à l’acceptation

Le boxeur trifluvien François Pratte vient d’annoncer sa retraite de la boxe professionnelle. Sachant que son sport n’est pas toujours bien vu, surtout aux yeux des parents, il a tenu à livrer son témoignage via sa page Facebook.

«Bien que sa pratique m’était interdite par ma mère apeurée étant plus jeune, la boxe est devenue pour moi bien plus qu’une passion au cours des années . Elle était ma deuxième famille, ma thérapie et mon mode de vie pour plus de la moitié de ma vie», a-t-il d’abord écrit.

«Libre à vous de considérer ce que je dirai dans les prochaines lignes. Sachez que ce sport dont plusieurs considèrent encore, étonnamment en 2019, comme étant barbare, m’a apporté énormément de bienfaits et de leçons sans m’empêcher de compléter mon baccalauréat. La discipline, la confiance en moi, le désir d’accomplissement, la force de caractère, la forme physique, la santé, les voyages, la découverte de différentes cultures et la persévérance en sont des exemples.»

Et il ajoute : «J’encourage donc la pratique ce sport pour tout ce que ce dernier a pu m’apporter en tant que personne. Ce n’est donc pas facilement que je prends ma retraite en tant que boxeur, mais je resterai dans ce monde tout le temps que je pourrai et ainsi tenterai de transmettre aux autres les valeurs que ce sport m’a inculquées.»

«Les 17 dernières années ont été remplies de nombreux moments qui resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire. À la suite de mon dernier combat, j’ai pris la décision la plus difficile de ma vie, soit de prendre ma retraite en tant que boxeur professionnel. C’est pourquoi je prends du temps pour écrire ce statut pour remercier les gens qui m’ont accompagné et ont cru en moi tout au long de mon parcours.»

Le Trifluvien a ensuite remercié la Fédération québécoise de Boxe Olympique (FQBO) et Boxe Canada pour toutes les compétitions et les voyages auxquels il a pris part.

«Un grand merci à toute l’équipe de Eye of the Tiger Management d’avoir cru en moi et d’être une organisation aussi passionnée et humaine envers ses boxeurs. Sans Camille (Estephan) et son équipe, la boxe ne serait pas ce qu’elle est devenue au Québec. Je voulais aussi, et surtout, prendre le temps de remercier tout le coaching staff du Club de Boxe Performance; Jimmy, Denis et Pat qui représente une deuxième famille pour moi!»