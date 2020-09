Bouteilles et canettes: création d’un centre voué à la consigne au Cap-de-la-Madeleine

Les Métro Fournier et Métro Masson, ainsi que le IGA Extra Thibeau du Cap-de-la-Madeleine ne récupérèrent plus les consignes en magasin depuis ce matin. Tout retour de bouteilles et de cannettes vides doit désormais se faire au 590 de la rue Saint-Laurent.

L’Hebdo Journal a également appris que le Super C du Cap-de-la-Madeleine pourrait se joindre au projet dans les semaines à venir. Ledit projet de local dédié au retour des consignes était au menu bien avant l’arrivée de la COVID-19 en sol québécois, mais s’est vu donner le coup d’envoi étant donné les circonstances actuelles.

«Nous avons ouvert notre local officiel ce matin, avec trois machines, un palier de réception et une salle de triage. On s’est associé avec le CIUSSS de la Mauricie qui permet de faire travailler des personnes avec une légère déficience, comme c’était le cas avec les formules-plateaux qu’on voyait anciennement chez Wal-Mart», confie Benoit Ayotte, directeur de magasin au IGA Extra Thibeau du Cap-de-la-Madeleine. «Elles opérèrent la salle de triage en arrière et nous avons un employé qui va finir la journée pour tout ce qui touche l’aspect financier, rapports et remboursements. C’est gérer comme on le faisait en épicerie. Il y a quelques sites au Québec qui sont en projet-pilote avec un tel local, même si on n’est pas encore officiellement reconnu comme projet-pilote.»

«On fait d’une pierre deux coups!, ajoute-t-il. Ça vient libérer beaucoup d’espace en magasin, parce que la cannette et la bouteille prenaient beaucoup de la place. Deuxièmement, on permet de faire travailler le plateau du CIUSSS, alors c’est très intéressant. C’est très sécuritaire, car les machines sont lavées à toutes les utilisations et qu’il y a beaucoup moins de circulation au local qu’en magasin. Tous les protocoles qu’on a en magasin face à la COVID-19 sont les mêmes qui sont mis en place là-bas.»

Les citoyens sont remboursés à même leur carte de crédit ou leur carte débit, ou encore par coupons échangeables dans les épiceries participantes. Les heures d’ouverture sont de 9h à 18h, du mardi au samedi. Les frais reliés aux opérations du tout nouveau local sont assurés par les trois épiceries impliquées.

Reste à voir si les autres épiceries de la Mauricie emboîteront le pas dans un avenir rapproché…