Bouteilles de vin et cartons de lait recyclés au Cap

On peut maintenant rapporter les bouteilles de vin, les bouteilles d’eau, les cartons de lait et ceux de jus au Centre de dépôt consigne du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Situé au 590, rue Saint-Laurent, ce centre fait l’objet d’un -projet-pilote visant l’élargissement de la consigne au Québec. L’objectif est de tester différents concepts pour, à terme, déployer les plus performants dans le cadre de la réforme définitive de la consigne, qui doit entrer en vigueur d’ici la fin 2022.

Au Québec, six autres projets-pilotes comme celui-ci se déroulent simultanément dans cinq autres villes, soit Granby, Châteauguay, Mont-Laurier, Terrebonne et-Montréal. Chaque projet est distinctif. Selon le concept mis à l’épreuve, les citoyens peuvent retourner leurs contenants directement chez les détaillants participants ou dans des centres de dépôt prévus à cet effet, comme c’est le cas à Trois-Rivières.

Rappelons que le Centre de dépôt consigne du secteur Cap-de-la-Madeleine a été mis sur pied, il y environ un an, par les dirigeants du Métro Fournier, du Métro Masson et du IGA -Extra Thibeau. Le projet permet à la fois de libérer de l’espace en magasin, mais aussi d’offrir un emploi à des personnes du plateau de travail du CIUSSS vivant notamment avec des déficiences.

«Avec le projet-pilote à Trois-Rivières, on va tester plusieurs choses, soutient Jean-François Belleau du Conseil canadien du commerce de détail. Premièrement, on va voir si les citoyens sont au rendez-vous. On va aussi voir si les équipements répondent à la demande. On veut s’assurer que les équipements seront capables de gérer de gros volumes. »

« Avec les ajouts qu’on fait, la gestion du volume va devenir importante, renchérit ce dernier. Pour le moment, comme c’est un projet-pilote, il n’y a pas de remboursement pour la nouvelle consigne. On espère tout de même que les gens auront la volonté d’embarquer dans le projet. »

Les équipements qui seront mis à l’épreuve sont des machines gobeuses nouveau genre. Le fonctionnement est le même, excepté qu’elles sont en mesure de gérer de différentes formes et matières. Au terme de cette période d’essai, un système de consigne sera mis en place à travers le Québec pour augmenter les taux de retour des contenants.

Les projets-pilotes bénéficient d’un soutien financier de 1,3 M$ de RECYC-QUÉBEC. Les citoyens sont invités à faire part de leur expérience au onconsigne.ca.