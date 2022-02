Bourses Perspective Québec: le Cégep demande la révision de la liste des formations admissibles

Le Cégep de Trois-Rivières invite le ministère de l’Enseignement Supérieur à réviser la liste des formations admissibles au nouveau programme de bourses Perspective Québec.

En cohérence avec la vision de cette Opération main-d’œuvre lancée par le gouvernement, l’établissement considère que les Techniques de mécanique industrielle (maintenance), Techniques du génie métallurgique, Techniques de diététiques et Techniques de travail social répondent aux critères ciblés et contribuent à l’effort collectif de formation dans les secteurs ciblés du génie et de la santé et des services sociaux.

L’équipe enseignante de ces quatre programmes et la direction craignent que la non-admissibilité au programme de Bourses Perspective Québec fragilise davantage le recrutement d’étudiants dans ces secteurs, où la pénurie de main-d’oeuvre est importante.

« Nous formons une main-d’oeuvre rare et qualifiée qui est recherchée par les entreprises, qui nous contactent directement pour engager nos finissants », explique Nathalie Cauchon, directrice des études et de la vie étudiante. « Les bourses Perspective Québec sont un levier important pour le recrutement d’étudiants de ces programmes, c’est pourquoi nous poursuivons nos échanges avec les différents paliers du gouvernement, » soutient Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.