Bourses d’études Desjardins: les inscriptions en cours jusqu’au 31 mars

La période de mise en candidature des bourses d’études Desjardins est en cours. Jusqu’au 31 mars, les étudiants de niveau postsecondaire de moins de 30 ans sont invités à s’inscrire au www.desjardins.com/bourses.

Le programme vise à mettre en lumière les étudiants s’étant démarqués au niveau de leur persévérance et de leur implication scolaire et communautaire. En complétant leur profil sur la plateforme, ceux-ci seront automatiquement inscrits aux bourses des caisses Desjardins de la Mauricie et à celles offertes par la Fondation Desjardins.

Cette année, ce sont plus de 35 000$ que les Caisses Desjardins de la Mauricie remettront à leurs jeunes membres.

Lors de la dernière édition, 62 étudiants de la région se sont partagé 100 000$ en bourses.