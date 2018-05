Boulangerie Guay : fermeture de la succursale sur des Forges

Crédit photo : Jonathan Cossette

ÉCONOMIE. La Boulangerie Guay fermera sa succursale située sur le boulevard des Forges. L’entreprise choisit de concentrer ses efforts à sa boutique de la rue Notre-Dame Ouest dans le secteur Pointe-du-Lac.

«On a ouvert la succursale du boulevard des Forges il y a 5 ans. C’était une belle expérience, mais c’était une trop grosse gestion au niveau du ravitaillement. Tout est fait à Pointe-du-Lac et on devait tout transporter d’une place à l’autre. Au final, c’était trop d’efforts investis pour ce que ça nous rapportait», explique Marlène Tremblay, copropriétaire de la Boulangerie Guay.

Cette dernière tient toutefois à préciser que l’avenir de l’entreprise est assuré. «On a des projets à Pointe-du-Lac, ajoute Mme Tremblay. On est là pour rester. On va concentrer nos efforts et notre énergie à un seul et même endroit.»

Fondée en 1908, la Boulangerie Guay célèbre cette année ses 110 ans d’existence. Rappelons qu’un incendie avait ravagé la bâtisse du secteur Pointe-du-Lac en janvier 2005. Marlène et Francis Tremblay ont quant à eux repris le flambeau en avril 2012 lorsque les anciens propriétaires ont décidé de prendre leur retraite.