Boul. Jean-XXIII et des Récollets: les chantiers bientôt terminés

Les deux chantiers en cours depuis plusieurs mois sur les boulevards Jean-XXIII et des Récollets seront terminés sous peu.

Des travaux mineurs restent à réaliser, dont l’éclairage et la mise en service des feux de circulation. Le tout sera complété avant Noël.

Après cinq mois de travaux, le nouvel aménagement du boulevard Jean-XXIII, entre le boulevard Saint-Jean et la rue Charbonneau, offrira une meilleure fluidité des véhicules ainsi qu’une plus grande sécurité pour tous les utilisateurs.

Par ailleurs, le projet prévoit l’enfouissement des fils électriques et de télécommunication. Cette étape sous la responsabilité de divers partenaires sera effectuée d’ici 2022. En attendant, des aménagements temporaires et sécuritaires ont été mis en place par la Ville.

Rappelons qu’une étude réalisée en 2017-2018 avait confirmé la nécessité de reconfigurer cet axe routier pour pallier diverses problématiques de circulation.

Du côté du boulevard des Récollets, les travaux consistaient à converger les deux directions du boulevard en une seule intersection, dans le but d’éliminer deux arrêts dans l’axe de la rue Bellefeuille et, ainsi, accroître la sécurité routière.

À l’issue de quatre mois de travaux, les voies de circulation à l’intersection ont été complètement reconfigurées et sont totalement fonctionnelles. Les automobilistes sont invités à surveiller et respecter la nouvelle signalisation qui sera installée sous peu à l’entrée et sortie des commerces.

Le chantier reprendra au printemps 2021. Le pavage, les bandes cyclables, les trottoirs et l’aménagement paysager seront alors complétés.

Au total, environ 15 M$, dont 10 M$ en subventions, ont été investis pour réaliser ces deux projets.