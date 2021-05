Boul. Jean XXIII et boul. des Récollets : fin des travaux cet été

Cet été, la Ville complètera ses travaux visant à améliorer la sécurité routière sur les boulevards des Récollets et Jean-XXIII. Un total d’environ 15 M$, dont 10 M$ en subventions, a été investi afin de réaliser ces deux projets.

Des travaux d’aménagement paysager et de pavage restent à compléter entre le boulevard Saint-Jean et la rue Charbonneau. Le nouvel aménagement du boulevard Jean-XXIII offrira une meilleure fluidité des véhicules ainsi qu’une plus grande sécurité pour tous les utilisateurs.

Par ailleurs, le projet prévoit l’enfouissement des fils électriques et de télécommunication. Cette étape, sous la responsabilité de divers partenaires, sera effectuée d’ici 2022.

En attendant, des aménagements temporaires et sécuritaires ont été mis en place par la Ville.

Boulevard des Récollets

Des travaux d’aménagements et de pavage occasionneront quelques obstructions localisées de courte durée. Il y aura de la circulation à une voie par direction sur Bellefeuille entre la voie ferrée et des Récollets. À cet effet, un chemin de détour est prévu par le boulevard Gene-H. Kruger pour ceux qui empruntent la rue Bellefeuille en direction Est.

La fin des travaux est prévue pour le mois de juillet.