Boucar Diouf de retour avec «Apprendre sur le tas»

ROMAN. Auteur connu et reconnu notamment pour sa façon unique de manier les mots, Boucar Diouf propose un nouveau livre aux multiples facettes, alliant légèreté et pédagogie, pour traiter du thème non moins insolite que celui des excréments. Dans Apprendre sur le tas, Boucar nous offre une succession d’informations étonnantes et cocasses sur ce sujet tabou.

Avec sa plume et son humour, il partage au fil des pages ses nombreuses observations et explorations scientifiques à propos de ce qu’il nomme le «moufa».

«Le rapport que l’humanité entretient avec les excréments est bien singulier», confie-t-il.

«Mélangez la honte, le dédain et la fascination et vous obtenez les états d’âme qui habitent un individu moyen devant ces reliquats de notre digestion. J’espère qu’à la fin de ce texte, la biologie réussira à vous faire chanter le blues des bouses plutôt que le subir, et que là où vous voyiez hier un rebutant caca, vous découvrirez aujourd’hui un cadeau à cette terre qui nous nourrit.»

Lorsqu’il s’intéresse au avec son oeil de biologiste, Boucar Diouf découvre un univers fascinant : les excréments sont utilisés dans le monde animal pour marquer un territoire, tromper les prédateurs, piéger des proies, se rafraîchir, signer des alliances, imposer sa suprématie ou pour signaler sa disponibilité sexuelle, entre autres.