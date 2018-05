Boucar Diouf, le choix du duo Viatour-Berthiaume

Musée POP: découvrez «Quand Boucar Diouf s’intègre au bois…»

ARTS. Le Musée POP a dévoilé sa toute nouvelle exposition, soit l’oeuvre du duo d’artisans sculpteurs Viatour-Berthiaume. Au total, pas moins de quinze sculptures-jouets en bois peint y sont exposées, sous la plume de l’humoriste, biologiste et océanographe, Boucar Diouf.

Empreintes d’humour et d’une grande sensibilité, les œuvres des artistes Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume sont inspirées de la carrière de l’artiste.

«C’est un bel accomplissement aujourd’hui! Ça représente deux ans de travail ici et ça fait quand même trois ans qu’on y pensait», témoigne Mme Viatour.

«Je pense que c’est une suite d’évènements», renchérit M. Berthiaume. «On a travaillé avec Kim Thúy et on avait abordé le sujet de l’immigration. On s’est dit qu’on pourrait aller encore plus loin avec Boucar (Diouf) et on ne s’est vraiment pas trompé. Ç’a été un plaisir de plonger dans toute ses thématiques.»

Les textes, contes, chroniques, livres et spectacles du québécois d’origine sénégalaise ont été revisités. Complices du processus de création du duo, ce dernier signe donc les textes accompagnant les sculptures.

«Je n’ai absolument rien fait, moi! (rires) Sans blague, j’ai découvert les belles choses qu’ils ont faites et qui viennent me chercher profondément. Ils ont fouillé ma vie au complet et j’ai eu le privilège d’être au centre de leur travail», confie-t-il.

«Je me sens privilégier et je leur dis merci. Dans ce qu’on voit ici, il y a un message très profond. C’est un message qui parle de rencontres, d’échanges et d’un Québec tissé très serré. C’est une exposition qui dépasse le cadre de l’image. Nos histoires s’entrecroisent.»

En plus des sculptures-jouets, un court-métrage du réalisateur et vidéaste Louis-Roland Leduc est présenté à même la salle d’exposition, retraçant le processus de création des artistes et incluant un témoignage de Boucar Diouf.

L’exposition «Quand Boucar Diouf s’intègre au bois…» sera présentée jusqu’au 11 novembre prochain.