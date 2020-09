Boréalis : 10 ans et une programmation en évolution

Le 11 septembre 2010, Boréalis ouvrait pour la première fois ses portes au public. Dix ans plus tard, l’institution a gagné en crédibilité et en popularité et poursuit sa mission d’honorer les travailleurs et travailleuses qui ont œuvré à la CIP et qui ont consacré leur vie à l’industrie papetière.

«C’est un moment très émotif pour moi. On était vraiment naïfs, il y a dix ans, quand on s’est lancé dans ce projet. Je me souviens de Michel Jutras [ancien directeur des Arts et de la culture à la Ville de Trois-Rivières, NDLR] qui disait : «Vous n’allez faire qu’un musée dans votre vie. Faites-le bien.» Notre naïveté nous a servis», souligne, émue, Valérie Bourgeois, qui a longtemps été directrice de Boréalis avant de devenir, il y a quelques mois, directrice générale adjointe à Culture Trois-Rivières.

Cette naïveté a bien servi l’équipe, au final. «Il y a une citation qui me guidait à l’époque : Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. Je pense que si on nous avait dit à l’avance tout le travail que ça représentait, les exigences, les longues et les sacrifices que ça a demandés, on n’aurait peut-être pas embarqué dans le projet avec autant d’enthousiasme. En même temps, je croyais vraiment à ce projet. Si le Centre d’interprétation des pâtes et papiers était resté au parc portuaire comme à l’époque, je ne pense pas qu’on aurait réussi à atteindre ce qu’on a fait avec Boréalis», poursuit-elle.

Depuis l’ouverture du 2010, plus de 363 000 visiteurs ont franchi la porte du musée Boréalis, une moyenne de 40 000 visiteurs par année. D’ailleurs, près de 50% de la clientèle provient de l’international.

Mme Bourgeois estime que le succès du modèle de Boréalis repose sur son côté moderne dans l’approche qui repose sur des témoignages et différentes activités, mais aussi très ancré dans le passé et rigoureux dans la qualité du contenu.

Plusieurs activités sont aussi devenues des classiques au fil des années, que l’on pense à la conférence-dégustation Cave à vin, présentée pour la première fois en 2012, ou aux soirées jazz sur la Terrasse aux Confluents, par exemple.

Les dix dernières années ont également été marquées par les expositions Générations – quand le papier est une histoire de famille portant sur les familles de l’industrie papetière comme les Kruger, les Lemaire et les Price, Femmes de papier au sujet du quotidien des femmes de l’industrie papetière, MP10 – Une machine en transformation sur la transformation de la machine no 10 de la Kruger, Racines et identité et Voyage au bout du monde.

Le parcours urbain Premier Shift a aussi été ajouté à l’offre muséale en 2015, tandis qu’un jeu interactif, Mission papetier, qui met les participants dans la peau d’un directeur d’usine, a été lancé en 2018. Boréalis a d’ailleurs remporté le Prix Excellence de la Société des musées québécois pour ce jeu interactif.

Programmation évolutive

À l’occasion de cette 10e année, une programmation spéciale et évolutive, selon les mesures sanitaires, a été dévoilée.

«On s’est posé la question à savoir si on allait de l’avant avec des activités malgré la COVID-19 et les mesures sanitaires. On a décidé que oui et de transformer cette épreuve en opportunité pour Boréalis, précise Mme Bourgeois. On a fait une rétrospective de ce qui a bien fonctionné et on l’a transformé pour essayer de faire autre chose dans la programmation.»

La nouvelle exposition temporaire intitulée Drave et dédrave – ramener l’équilibre mettra l’accent sur l’héritage de la drave, mais aussi sur la vaste opération de dédravage en cours au parc national de la Mauricie pour redonner sa place à la nature. L’exposition sera accessible aux visiteurs à partir de cet automne.

L’activité À boire! Et une histoire aura lieu le 12 septembre. Les participants découvriront les facettes de la «vie» d’une bille de bois de la forêt à l’usine et prendront part à une dégustation d’alcools forestiers.

L’activité Vélo à Bobo, qui a vu le jour cet été, reviendra les 6 septembre et 4 octobre afin de partir à vélo sur les traces des papetières et des grands bâtisseurs du 20e siècle.

D’autres surprises attendront les visiteurs au cours des prochains mois. L’équipe du musée travaille notamment sur la modélisation 3D de l’ensemble de l’ancienne usine papetière de la CIP. Un projet de jeu d’évasion serait aussi dans les cartons.