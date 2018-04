Boon de retour pour une deuxième saison

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières feront de nouveau confiance à Owen Boon cette saison. L’Ontarien de 24 ans a surpris bien des connaisseurs l’an dernier en se taillant un poste à son tout premier camp professionnel.

En 49 manches, il a maintenu une moyenne de points mérités de 4,56, réussi 42 retraits au bâton et accordé seulement deux circuits. Même s’il a principalement été utilisé en relève, le gérant des Aigles, TJ Stanton, n’écarte pas la possibilité d’utiliser Boon dans la rotation des partants si la situation s’y prête.

«Owen (Boon) a été la plus belle surprise la saison dernière. Il était arrivé au camp comme joueur invité et il tiré son épingle du jeu tout au long de l’été. Il possède la confiance du groupe d’entraîneurs. Ça sera à lui de montrer ce qu’il a dans le ventre pour sa deuxième saison», mentionne Stanton.

Rappelons que Boon avait été élu le joueur des Aigles le plus impliqué dans la communauté la saison dernière, notamment par sa présence ponctuelle dans les cliniques de baseball et dans les écoles de la région. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

R – Pete Perez, LS-2

R – Kevin McNorton, LS-1

R – Owen Boon, Recrue

Avant-champ

3e but – Taylor Brennan, LS-5

2e but – Taylor Oldham, LS-4

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

R – Anthony Hermelyn, LS-2

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman