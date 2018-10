Bonne performance de Marie-Noëlle Roberge au Marathon de Chicago

COURSE À PIED. Ce week-end se tenait le Marathon des Couleurs, à Saint-Grégoire, en même temps que le Marathon de Chicago. Plusieurs membres du Club Milpat étaient donc en action.

Pas moins de trois membres du Club ont participé au Marathon de Chicago. Marie-Noëlle Roberge (3 heures 21 minutes 51 secondes) a fait le meilleur temps Milpat devant Gilles Gagné (3 heures 34 minutes 20 secondes) et Lise Proulx (4 heures 8 minutes 31 secondes).

Du côté du Marathon des Couleurs Promutuel, plusieurs membres ont fait belle figure. Patrick Charlebois a terminé au 4e rang au classement général du marathon avec une course de 2 heures 52 minutes et 5 secondes.

Au demi-marathon, c’est Jocelyn Lacombe (1 heure 33 minutes et 53 secondes qui a eu le meilleur résultat parmi les membres.

Au 10 km, Yannick Poulin (40 minutes et 4 secondes) et André Naud (40 minutes et 9 secondes) se sont livrés une chaude lutte, tandis que chez les femmes, Odette Gélinas (47 minutes et 15 secondes) a réussi sa meilleure performance à vie.

Au 5 km, Patrice Doucet (18 minutes et 9 secondes) et Camille St-Pierre (22 minutes et 3 secondes) ont remporté la médaille d’argent pour leur seconde position au classement général.

Parmi les autres Milpat inscrits au demi-marathon se retrouvent Michel Massicotte 1;40;36, Denise Massicotte 1;46;06, Claude Matte 1;49;29, Jacques Turcotte 1;54;26, Nancy Leduc 1;56;48, Laurier Guy 2;05;23, René Houle 2;05;41, Emmanuelle Arvisais 2;05;42, Line Bouchard 2;27;49, Lise Papin 2;52;43, Chantale Boucher 2;52;45 et France Gaillardetz Cournoyer 2;52;45.

Du côté du 10 km, Guy Ayotte 46;43, Alexandre Beaupré 53;22, Jean Beaumier 53;47, Réjean Dubord 58;37, Pascal Guité 1;00;04, Christian Doucet 1;02;56, Michèle Chartier 1;03;38 et Julie Rivard 1;04;02 étaient tous en action.

Maxime Lepage 21;07, Raphaël Dufresne 22;04, Marie-Claude Gagnon 27;51, Britany Doucet 28;23, Coralie Doucet 28;23 et Philippe Darchen 32;24 ont quant à eux participé au 5 km. (Source: Milpat – Réjean Dubord)