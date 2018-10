Bonification du programme de revitalisation des artères commerciales

Crédit photo : Jonathan Cossette

CAP-DE-LA-MADELEINE. La Ville de Trois-Rivières bonifie son programme de revitalisation des artères commerciales situées sur les rues Fusey et Sainte-Madeleine, dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine. Dorénavant, une aide financière pourra être accordée pour soutenir la rénovation intérieure des commerces.

Le programme prévoit une aide financière variant de trois à six dollars le pied carré pour un bail de deux ans et plus, cela dans le but de combler les locaux commerciaux vacants.

«C’est pour aller plus loin dans le processus. Ce nouveau volet sera financé à partir de la même enveloppe budgétaire que le reste du programme. En comblant les locaux vides avec de nouveaux commerces, ça risque de ramener des familles dans ce coin. Le point majeur de tout ça est aussi la revitalisation du site de l’ancienne usine Aleris», explique le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Le programme connaît présentement une belle popularité. Plusieurs commerces s’en sont prévalus pour améliorer leur façade depuis sa mise en place.