Bon début de saison pour le Climatisation Cloutier

Crédit photo : Photo courtoisie Climatisation Cloutier - Marie-Lou Cabana

LHSAAAQ. Le Cap-de-la-Madeleine a amorcé sa saison du bon pied en disposant du Formule Fitness de Bécancour chez lui et en remportant son match inaugural face au Métal Perreault de Donnacona.

Face au Formule Fitness, le Climatisation Cloutier s’était forgé une avance d’un seul but après 40 minutes de jeu avant de voir William Couture ramener les deux équipes à la case départ en fin de rencontre.

Mikaël Langlois est venu jouer les héros en surtemps à la 4e minute de jeu. Le gardien Derick Roy a brillé avec 41 arrêts.

«On revenait d’une séquence de quatre revers en matchs hors-concours et on avait pratiqué, le mercredi, avec 75% de notre équipe alors disons que les gars ont très bien répondu», commente l’entraîneur-chef Éric Haley. «On est arrivé à Bécancour en sachant qu’ils avaient une bonne offensive. Tous leurs buts sont venus sur le power play.»

«On retient que c’est une performance d’équipe. Derick Roy a bien répondu devant le filet. J’ai apporté quelques ajustements sur des choses que j’avais moins bien aimées en partie hors-concours et plus ça va aller, plus les gars vont y adhérer. J’ai des gars qui ne viennent pas juste pour jouer, mais qui sont contents de se voir et qui ont le goût d’apprendre.»

La formation madelinoise a repris là où elle avait laissé lors de son match d’ouverture en disposant de Donnacona 5 à 2. Antoine Masson et Marc-André Carré se sont distingués avec 3 points chacun, tandis qu’Olivier Tardif marquait 2 buts.

Tout comme son homologue la veille, Sébastien Dubé-Rochon a lui aussi brillé devant la cage des siens avec 38 arrêts dans la rencontre, se méritant la troisième étoile.

«On avait perdu nos deux matchs hors-concours à domicile alors on ne pouvait pas se tromper. On avait tout près de 500 spectateurs et toute une ambiance, alors on s’était bien préparé. Le capitaine Tardif et Carré ont bien fait. Masson aussi a bien fait. Ils ont été nos trois bougies d’allumage. Défensivement, on a mieux joué que la veille et le système va prendre place au fur et à mesure que la saison va avancer.»

Le Climatisation Cloutier disputera ses deux prochains matchs sur les patinoires adverses, soit à La Tuque (vendredi) et à Joliette (samedi). Le prochain duel à domicile est prévu le vendredi 19 octobre face à Joliette.

«Dubé-Rochon a très bien fait et ça va être une bonne bataille entre eux à l’interne. Je n’ai pas de gardien numéro 2, j’ai deux gardiens numéro 1.Les gars s’s’entendent bien et le week-end prochain, on joue encore deux matchs en deux soirs alors on va splitter», conclut-il.