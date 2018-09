Boisé des Estacades: Québec solidaire soutient la mobilisation citoyenne

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Les candidats de Québec solidaire Valérie Delage et Steven Roy Cullen ont apporté leur appui au groupe de citoyens qui se mobilise pour la préservation du boisé des Estacades, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

La mise en vente du boisé par son actuel propriétaire à un éventuel promoteur qui pourrait y établir un vaste développement immobilier a fait réagir de nombreux citoyens depuis le début de la semaine. Une pétition a été lancée et a recueilli plus de 10 000 signatures en quelques jours.

«Le projet va totalement à l’encontre de notre vision de l’aménagement du territoire de la ville et du projet ceinture verte que nous avons annoncé la semaine dernière. C’est l’un des boisés qui servent de zone tampon avec la rivière St-Maurice et qui ceinture très bien la ville dans sa partie nord», plaident les candidats dans les circonscriptions de Trois-Rivières et de Champlain.

«Heureusement, la mobilisation ne s’est pas fait attendre. Ce projet de développement va à l’encontre d’une saine gestion du territoire. Les sentiers et la plage sont des endroits prisés par les citoyens. On tient à ce havre de paix», précise M. Roy Cullen.

Le Bioblitz qui s’est tenu en 2016 dans les ruisseaux Ogden et Lachapelle a également permis d’y recenser 549 espèces différentes, dont 350 sortes d’insectes, 142 variétés de plantes, 26 espèces d’oiseaux, des mammifères, des amphibiens et des poissons, ainsi que deux espèces potentiellement menacées.

Pour Québec solidaire, la meilleure solution sera que la Ville de Trois-Rivières se porte acquéreur du terrain mis en vente au coût de 2,5 millions $ et qu’elle le confie à la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable.

S’ils sont élus le 1er octobre sous un gouvernement solidaire, les deux candidats soutiennent qu’il sera possible de se donner les moyens de supporter la ville financièrement ou par diverses démarches sur le plan légal afin que la Ville puisse acquérir le terrain.

«Si nous sommes élus dans un gouvernement non-solidaire, on usera de notre engagement comme élus pour éventuellement faire pression sur le conseil municipal pour que l’achat du terrain par la Ville soit l’avenue privilégiée. On poursuivra aussi les efforts avec le milieu qui est déjà impliqué dans la conservation des milieux naturels», explique Mme Delage.

Son collègue affirme que la pression est importante pour les municipalités de faire du développement immobilier en raison de leur grande dépendance à la taxe foncière. Québec solidaire entend réformer le régime fiscal municipal et donner plus d’autonomie aux villes de la province.

Les deux candidats ont confirmé leur présence au rassemblement qui se fera en marge de la séance publique du conseil municipal, le 2 octobre en soirée.

PQ: Gaétan Leclerc pour la protection du boisé

Par voie de communiqué, le candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Champlain, Gaétan Leclerc, a invité le conseil municipal «à prendre toutes les mesures pour protéger ce magnifique territoire. Je suis convaincu que la rencontre de mardi matin pour une discussion à huis clos avec les élus municipaux apportera des éclaircissements qui donneront lieu à une intervention solide afin d’éviter une transaction qui irait à l’encontre de la protection de nos milieux verts».

«Le Parti Québécois s’est engagé à faire du premier budget d’un gouvernement du Parti Québécois celui du virage vert. Si nous voulons faire la lutte aux changements climatiques une véritable priorité de l’État, il faut que nos villes supportent cette volonté en posant les bons gestes. La ville et les citoyens peuvent compter sur mon appui dans cet important dossier», conclut-il.