Boisé des Estacades: «Nous avons bien entendu la préoccupation des citoyens»

AFFAIRES MUNICIPALES. La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable suit de près le dossier de la mise en vente du boisé des Estacades.

L’organisme est en communication étroite avec des représentants de la Ville de Trois-Rivières et amasse le plus d’informations possible afin de bien analyser la problématique.

«Nous avons bien entendu la préoccupation des citoyens quant à un éventuel projet immobilier; le désir de protéger les berges de la rivière Saint-Maurice et les milieux naturels, celui de conserver cet îlot de fraîcheur et de quiétude en milieu urbain», fait savoir la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable.

«La Fondation est sensible à la préservation des services écologiques rendus par les milieux naturels et qui contribuent au bien-être de la population, le tout dans une optique de développement durable. Soyez assurés que la Fondation travaille en étroite collaboration avec la Ville dans ce dossier», conclut l’organisation dont la mission de la Fondation consiste à participer, réaliser et promouvoir des actions et des projets de développement durable à Trois-Rivières.

