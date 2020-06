Bobby Bazini, Matt Holubowski et Cindy Bédard dans le décor des Forges-du-Saint-Maurice

Une édition virtuelle de la fête du Canada sera présentée ce mercredi 1er juillet, dès 9h, avec Bobby Bazini, Matt Holubowski et Cindy Bédard comme têtes d’affiche. Et cette fête aura lieu dans le décor enchanteur du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice.

Pour l’occasion, Bazini et Holubowski offriront un concert, en direct, en plein cœur du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice dès 18h via la page Facebook, la chaîne YouTube et le site Web du FestiVoix. Ce concert sera disponible pour visionnement jusqu’à minuit.

En plus de ces prestations, trois sessions acoustiques prenant place dans cet emplacement patrimonial unique, et où Cindy Bédard se joindra à eux, seront dévoilées au courant de la journée du 1er juillet. Ces capsules seront accessibles en ligne elles aussi, soit via les réseaux sociaux et le site Web du FestiVoix.

Programmation de la journée :

9h : Bobby Bazini – Under the Weight

13h : Cindy Bédard – Mon Chum

15h : Matt Holubowski – Around here

18h : En direct | Bobby Bazini – Spectacle

18h30 : En direct | Matt Holubowski – Spectacle

«La fête du Canada et le FestiVoix de Trois-Rivières sont parmi les belles raisons de l’été de se réunir et d’exprimer, à plein volume de nos belles voix, notre plaisir de célébrer tous ensemble», a témoigné François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice – Champlain. «Malheureusement, cette année, les circonstances nous poussent à devoir imposer une distance physique, mais ce n’est pas le cas de nos cœurs et de nos esprits, qui eux, restent plus proches que jamais pour ce moment qui nous appartient. Joyeuse fête du Canada à tous et à toutes!»

«Nous sommes heureux de nous associer au FestiVoix pour faire rayonner le lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice et pour offrir à la population une occasion de célébrer de manière toute spéciale la fête du Canada», a pour sa parttémoigné Nadine Blackburn, directrice de l’unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest du Québec.

Le FestiVoix a bénéficié de l’expertise de La Boite Ronde afin de produire ces captations vidéos. Pour plus de détails, visitez le www.festivoix.com. Pour en apprendre davantage sur les activités et événements présentés lors de la fête du Canada, consultez le https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/fete-canada.html.