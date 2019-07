Boardfest 3R dévoile ses activités

Le Club Multivoile 4 Saisons de Trois-Rivières tiendra son premier Boardfest 3R ce samedi. Au programme: des épreuves d’aquaplane issues du sauvetage sportif (rescue board) et de planche à pagaie (stand-up paddle).

Il s’agira de la première compétition du genre au Québec. Boardfest 3R a dévoilé l’horaire de ses activités ce matin :

HEURES

8h: Arrivée des compétiteurs

8h à 8h30: Période d’échauffement 8h30: Marquage et réunion des capitaines

8h45: Début des épreuves

12h: Pause dîner

12h45: Reprise des épreuves

ÉPREUVES DE PLANCHE À PAGAIE (stand-up paddle) et SAUVETAGE SPORTIF (rescue board)

– 600m SUP et Sauvetage sportif

– Relais 4 X 400m SUP et Sauvetage sportif

– Course-Board-Course (course à pied/SUP/course à pied) SUP et Sauvetage sportif

– M-shape Board Race SUP et Sauvetage sportif

– 2,4 km SUP SUP et Sauvetage sportif

– Sauvetage en aquaplane Sauvetage sportif seulement

En rappel…

«On cherchait un événement qui rassemblerait le stand-up paddle et le rescue board. On a eu une belle collaboration avec les gens du rescue board, soit une école avec laquelle on va tenir l’événement. Les deux disciplines vont pouvoir utiliser le même plan d’eau et les mêmes parcours, et on sait qu’on va avoir pas mal de personnes sur place», lance Dominique Vallée, propriétaire de Do Sport.

«On sait que ça n’existait pas au Québec et l’idée est née suite à une rencontre entre moi, chez Do Sport, et Marco Patriarco, du Club Aquatique de l’Est de Montréal (CAEM), qui est souvent affilié à l’Association de sauvetage. Il voulait s’acheter une planche de rescue board (à genou / sans pagaie). C’est une discipline qu’on veut promouvoir et en discutant, on a décidé de faire un événement qui allait rejoindre les deux sports. Le rescue board, c’est du sauvetage en mer, tandis que le stand-up paddle est un sport un peu plus récréatif.»

La compétition est ouverte à tout le monde et les amateurs de sports de plein air sont invités à venir y assister. Selon les épreuves, le prix d’inscription varie entre 30$ et 50$

«Tout le monde peut s’inscrire. Ceux qui n’ont pas d’équipement pourront en louer. Il y aura des distances pour ceux qui veulent participer de façon récréative et on n’est pas obligé de les faire de façon compétitive. Il devrait y avoir six épreuves, toutes de courtes distances. Il y aura des catégories d’âge chez les adultes, ainsi qu’une catégorie junior également», explique-t-elle.

«On voulait que nos prix soient accessibles et on veut que ce soit une belle journée familiale. Pendant la journée, les gens vont pouvoir se promener sur le site et il y aura des essais offerts en fin de journée à ceux qui voudraient tenter l’expérience. Ceux qui veulent venir pour camper peuvent le faire. Ils pourront s’installer pour la compétition le samedi pour ensuite y séjourner jusqu’à dimanche.»

Mme Vallée espère que ce premier Boardfest 3R représente le début d’une longue aventure.

«On espère pouvoir créer un événement annuel avec ça. Il pourrait inciter d’autres régions à la faire aussi. Il va y avoir le Boardfest TR, mais il y a un Boardfest en discussion à L’Île-aux-Coudres et il y en a un autre dans l’air également. C’est donc dire que les amateurs de stand-up paddle pourraient faire le tour du circuit des boardfests en préparation à leur participation à Classique internationale de canots de la Mauricie», ajoute-t-elle.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter le Club Multivoile 4 Saisons au 819-377-5454 ou encore via le info@multivoile.com.

«On a senti l’engouement et déjà, il y a beaucoup d’engouement du côté des participants», conclut-elle.