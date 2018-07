BMX Pointe-du-Lac est en bonne santé

ENTREVUE. Le Club de BMX de Pointe-du-Lac, bien établi depuis plus de 30 ans, se veut l’un des plus vieux clubs de BMX du Québec. Et la santé est bonne pour celui qui compte plus d’une cinquantaine de membres à son actif.

L’âge des adeptes varie de cinq ans à l’âge adulte. Il y a plusieurs catégories, telles qu’Initiation, Inter et Avancée.

«Nous avons deux classes de riders», lance d’emblée le président du Club, Mathieu Senneville. «D’abord, il y a la classe récréative, avec des cours offerts et des courses régulières qui ont lieu à Pointe-du-Lac, à Shawinigan ou au Cap-de-la-Madeleine. Il y a aussi la classe compétitive où les participants se promènent sur le circuit composé de 14 épreuves.»

D’ailleurs, la 12e épreuve de niveau provincial de la Coupe du Québec aura lieu à Pointe-du-Lac le 8 septembre prochain.

«Le Club a connu une bonne croissance au niveau des membres au cours des dernières années. Le BMX est de plus en plus connu, mais ça demeure un sport marginal. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait.»

Il n’y a pas vraiment de limite géographique pour les adeptes alors que certains athlètes proviennent de Yamachiche, et même de Saint-Léonard-dAston.

«Notre club est en santé, malgré que nous ayons connu une baisse du côté du volet compétitif. Nous avons beaucoup de jeunes âgés de 5 et 6 ans, alors c’est vraiment un cycle qui recommence», confie M. Senneville.

Et que dirait-il aux parents qui hésitent à initier leur enfant au BMX?

«C’est un sport quelque peu dangereux, on ne s’en cachera pas. D’ailleurs, je ne dis jamais aux parents «si votre enfant tombe», mais bien «lorsque votre enfant va tomber». N’oublions pas que tous sports comportent des risques de blessure. Le BMX est tellement le fun à regarder! La ligne de départ fait huit mètres, tandis que le premier virage tombe à cinq mètres, alors ça devient un entonnoir», explique-t-il.

«Le BMX, ça demeure la base de tout ce qui vélo. Les plus grands cyclistes de vélo de route ou de vélo de montagne ont commencé avec un BMX. Les courses ne durent que cinq minutes alors ce n’est pas si long. Les jeunes apprennent à se dépasser, en plus d’acquérir la stabilité et l’équilibre.»

Président passionné

Bien qu’il soit natif de Pointe-du-Lac, Mathieu Senneville n’était pas un rider en soi.

«Je n’ai pas fait de BMX, mais je viens d’ici et j’ai vu la première piste qui a été montée, jusqu’à ses toutes dernières modifications», lance-t-il.

«Mon garçon de trois ans a voulu commencer ça avec ses petites roues et il a eu la piqûre. J’ai donc décidé de m’impliquer sur le conseil d’administration et maintenant, je suis le président du Club.»

Le club trifluvien compte plusieurs bons athlètes, dont Thomas Jodoin et Alexandre Roy. Et il n’y a pas que des adeptes masculins qui s’intéressent au BMX.

«Nous avons un peu moins de filles dans le Club, mais ça augmente au fil des saisons», témoigne le président. «C’est comme au hockey. Ce fut longtemps un sport réservé aux hommes, et aujourd’hui, il y a de plus en plus de femmes. L’an dernier, nous avions la championne du Québec chez les huit ans, Laurence Bellemare.»

«Comme c’est un sport très intense, on mise beaucoup sur la sécurité. Gênez-vous pas si vous êtes intéressés, car c’est un petit le monde le BMX et les gens sont fort sympathiques. On est là pour avoir du plaisir et on leur enseigne d’ailleurs que la base du sport, c’est d’avoir du fun! Il n’y a pas de limite d’âge, ni de limite de capacité. Même le débutant saura s’adapter au BMX», conclut M. Senneville.