BMW présente le système multimédia iDrive 8

Incroyable, mais le système multimédia de BMW en est déjà rendu à sa huitième génération. Cette dernière a été présentée par la firme allemande alors que les débuts du système sont attendus un peu plus tard cette année à bord du VUS électrique iX et de la berline i4.

L’iDrive 8 vise à offrir une meilleure expérience pour les utilisateurs, notamment avec un système de reconnaissance vocale amélioré, un écran tactile massif et une myriade de nouvelles fonctions. Et on va toujours retrouver une molette pour y accéder, une bonne nouvelle. Avec les commandes vocales, il y aura donc trois façons d’entrer en relation avec le système.

Ce qui frappe sur ce qui a été présenté, c’est que l’interface sera accessible via un énorme écran incurvé. Un peu à la sauce Mercedes-Benz, l’unité du système multimédia fait 14,9 pouces et ne fait qu’un avec celui qui remplace le bloc d’instruments, d’une taille de 12,3 pouces.

Ce qui va dominer l’expérience toutefois, c’est le système de reconnaissance vocale. Ce dernier va mettre de l’avant l’interaction basée sur le dialogue avec l’iDrive 8. L’intelligence artificielle du système, appelée BMW Intelligent Assistant, peut se visualiser efficacement sur les écrans et même distinguer quel occupant lui parle.

L’intelligence artificielle, qui peut recevoir un nom choisi par l’utilisateur, peut également gérer un assortiment de fonctions du véhicule, y compris le système de climatisation. Si on mentionne avoir froid au pied, par exemple, le chauffage va s’activer à cet endroit.

Parmi les autres ajouts notables, citons l’augmentation des options de personnalisation grâce aux nouvelles fonctions BMW ID et My Modes. La première permet aux utilisateurs de créer un profil et d’enregistrer divers paramètres du véhicule, remplaçant essentiellement l’actuel BMW ConnectedDrive. À terme, par la magie des mises à jour en ligne, la firme prétend que BMW ID pourra être transféré entre différents véhicules.

My Modes est une autre nouvelle fonctionnalité. Elle est destinée à remplacer le Driving Experience Control sur les futurs modèles BMW. La première version, qui sera offerte avec les modèles iX et i4, va permettre jusqu’à 10 réglages personnalisables et prédéfinis. Quantité d’ajustements seront permis, comme la couleur de l’éclairage d’ambiance à l’intérieur, le design des écrans du tableau de bord, ou bien les caractéristiques des modes de conduite, comme la sensation de la direction et la réponse de l’accélérateur.

L’iDrive 8 va proposer des fonctionnalités connues et appréciées comme Apple CarPlay et Android Auto. Le système sera compatible avec la technologie 5G. BMW affirme que d’autres applications pour la communication et la diffusion de musique en continu seront intégrées au système.