Bleu Jeans Bleu au Cabaret de l’Amphithéâtre en 2020

Le groupe Bleu Jeans Bleu se produira au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 27 novembre 2020 avec son spectacle Perfecto.

La formation, qui a vu le jour en 2013, a récemment remporté le Félix du Groupe de l’année au dernier Gala de l’ADISQ. Sa chanson Heille! Fait-tu frette? est devenu le vers d’oreille de nombreux Québécois au cours des derniers mois.

Par ailleurs, la Corporation des Événements annonce la venue de MecaniX, un groupe hommage à Megadeth, le 24 avril 2020. Les quatre musiciens originaires de Montréal se donnent pour mission de recréer le plus fidèlement possible l’univers visuel et musical de l’époque Rust In Peace du célèbre groupe trash metal americain.

Le groupe Blizzard of A Madman, groupe hommage à Black Sabbath et Ozzy Osbourne, sera aussi de la partie le 24 avril 2020.

Les billets pour les spectacles de Bleu Jeans Bleu et MecaniX au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco seront en vente le 6 décembre dès 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797.