Biotechnologies Ulysse s’installera dans de nouveaux locaux

Développement économique Canada octroie une subvention de 224 000$ à l’entreprise Biotechnologies Ulysse pour l’aider à prendre un virage vert. Pour augmenter sa capacité de production, la PME transférera ses activités dans de nouveaux locaux situés dans le parc industriel Carrefour 40-55, à l’angle des autoroutes 40 et 55 à Trois-Rivières.

L’entreprise est actuellement située au Technoparc sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Le déménagement dans ces nouveaux locaux permettra de poursuivre la production actuelle, mais aussi de se préparer à faire la production d’un vaccin potentiel contre la COVID-19 à base de bactéries.

L’aide financière permettra notamment à Biotechnologies Ulysse d’acquérir et d’installer deux automates programmables, deux fermenteurs, trois réservoirs de formulation et d’autres accessoires connexes de production. D’autres équipements de production numériques seront aussi acquis.

Le projet vise l’amélioration de la productivité et l’augmentation de la capacité de production de Biotechnologies Ulysse.

La PME lancée il y a six ans développe des produits bactériens et des probiotiques pour les plantes. Ces produits permettent de diminuer l’empreinte de CO2 et d’utiliser moins d’azote et de phosphore pour contribuer aux besoins nutritionnels des plantes.

«Le niveau de croissance dépasse nos attentes. Nous sommes sept présentement et nous prévoyons monter à dix employés l’an prochain et à une quinzaine à moyen terme. Notre marché est canadien, mais on commence à vendre aux États-Unis et on a fait nos premières ventes en Afrique. On est aussi en train de faire des approches pour aborder le marché européen d’ici deux ans», précise Yves Hurtubise, président de Biotechnologies Ulysse.

Quatre nouveaux emplois seront créés.