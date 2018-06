Bio Malt Mauricie reçoit une aide 250 000$

ÉCONOMIE. Les deux paliers du gouvernement ont accordé une aide financière de près de 250 000$ à Bio Malt Mauricie. L’aide servira à la réalisation d’un projet coordonné pour l’instauration d’une chaîne de valeur fondée sur la production de grains certifiés Agrinature, un mode de production écoresponsable.

L’aide financière est accordée en vertu du volet 2 «Appui au développement sectoriel» du Programme de développement sectoriel, mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.

La certification Agrinature garantit aux consommateurs que les produits qu’ils achètent sont faits de grains cultivés ne comportant aucun intrant chimique. Tous les producteurs qui participent à la chaîne de valeur devront obtenir cette certification. Les grains seront ensuite transformés en malt ou en farine, puis incorporés dans des produits de boulangerie, des bières de microbrasseries ou des alcools de distilleries.

«L’agriculture prend une place très importante dans notre région. Chaque jour, il y a des choses qui peuvent nuire aux agriculteurs et le gourvenement est ;à popour les aider», a lancé le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, Marc H. Plante, au nom du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard.

«On est fier d’aider Bio Malt Mauricie à raison de 250 000$ pour son projet de chaîne de valeur. L’agriculture, ce n’est pas qu’une occupation, mais il y a aussi des gens et des familles derrière.»

L’appui au développement sectoriel, financé par l’entremise du cadre stratégique Cultivons l’avenir 2, vise à accroître la compétitivité et à accélérer le développement de secteurs en favorisant la mise en œuvre de projets correspondant à des besoins mis en évidence par les secteurs.

Il vise également le développement de chaînes de valeur d’envergure sectorielle. Biomalt ( http://biomaltmauricie.com/ ) regroupe toute la chaîne des acteurs de l’industrie agroalimentaire en Mauricie