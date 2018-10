Bilan positif pour la deuxième édition de Vitrine T.I. 2.0

Crédit photo : Photo courtoisie

Groupé Mauricie/Rive-Sud a dressé un bilan positif de la deuxième édition de l’événement Vitrine T.I., sous le thème «Viens rencontrer ton futur employeur!», qui a attiré plus de 300 personnes.

Plus de la moitié des visiteurs se voulaient étudiants du niveau universitaire et collégial de la région (Mauricie/Centre-du-Québec), et des chercheurs d’emploi en provenance de plusieurs régions du Québec. Professeurs, représentants d’entreprises et partenaires socio-économiques y ont également participé.

L’événement, animé par Rémi-Pierre Paquin, se déroulait au Complexe Laviolette. Dans un premier temps, 17 entreprises ont présenté leur entreprise dans un délai alloué de 120 secondes afin de stimuler l’intérêt des étudiants.

Dans un deuxième temps, un cocktail-réseautage permettait aux participants de visiter les différents kiosques des entreprises et des institutions d’enseignement afin de discuter plus amplement avec les représentants et de distribuer leur CV.

L’événement, propulsé par GROUPÉ Mauricie/Rive-Sud, permet de mettre en lumière l’écosystème des T.I. de la région qui est particulièrement active dans les secteurs de la gestion manufacturière, l’ingénierie électronique et mécanique, l’intégration de solutions T.I., le design industriel, la programmation d’applications web et mobiles sur mesure et le développement de logiciels spécialisés.

La formule de l’événement permet aux employeurs de recruter une main-d’œuvre spécialisée et intéressée par ce secteur d’activité. Depuis cinq ans, le secteur a doublé sa taille, comptant aujourd’hui plus de 820 emplois dans une trentaine d’entreprises, dont sept sont de classe mondiale. La Mauricie compte d’ailleurs deux incubateurs et accélérateurs d’entreprises, soit le Digihub de Shawinigan et OPEN Trois-Rivières. (JC)