Bilan de la première journée d’école

Le directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani, a fait le point sur la première journée du retour en classe des élèves du primaire et de la formation professionnelle après huit semaines d’arrêt.

Selon M. Galvani, tout s’est bien déroulé.

«On n’a pas eu le décompte global, mais on sait par contre qu’à l’école Sainte-Thérèse, par exemple, une soixantaine d’élèves devait se pointer et il y en a eu un petit peu moins que 40. Il y a des parents qui ont changé d’idée. Est-ce que c’est parce qu’ils ont regardé les nouvelles ce week-end? Dur à dire, mais il ne faut pas oublier que les parents peuvent venir inscrire leur enfant jusqu’à mercredi», a-t-il lancé.

«On n’a pas de décompte précis, mais c’est très limité du côté des élèves qui ne se sont pas présentés.»

L’aménagement extérieur, afin que les parents puissent venir porter et récupérer les enfants en toute sécurité, est toujours à faire dans trois établissements, notamment à l’école Jacques-Hétu et Saint-Sacrement.

«Du côté de nos services de garde, habituellement les enfants ne sont pas là toute la journée et ce sont des horaires saccadés, sauf que prséentement, ils doivent être la toute la journée. C’est là qu’on a vécu quelques enjeux», confie M. Galvani.

«Au moment où l’on se parle, les écoles secondaires sont encore fermées alors il y a des éducatrices qui ont levé la main et qui sont là aujourd’hui. Avec notre taux de 48,5% de retour, on est capable de bien répondre à la demande. Dans l’éventualité où l’on tombait à 70% ou 80%, on aurait donc d’autres enjeux comme certaines commissions scolaires du Québec ont présentement», a-t-il conclu.