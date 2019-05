Bilan de campagne de Jean Lamarche

Au cours des dernières semaines, Jean Lamarche, candidat à la mairie de Trois-Rivières, a multiplié les rencontres avec les citoyennes et les citoyens, les organisations, les comités ainsi que de nombreux partenaires pour se présenter et discuter de ses idées, de son programme et de sa vision.

Il a profité de l’occasion de son bilan de campagne pour donner un aperçu de son cadre financier, à savoir qu’il prévoit consacrer 705 000$ pour la mise en place de ses mesures.

M. Lamarche insiste sur le fait que son programme sera en accord avec le budget voté par le conseil de ville et le Programme triennal d’immobilisation (PTI) et s’arrimera aux programmes de financement disponibles auprès des divers paliers gouvernementaux.

Le candidat a également rappelé l’ensemble de ses engagements en matière de développement économique, d’infrastructures au service des citoyens, de participation citoyenne, de mobilité durable, d’accès au centre-ville, de main-d’œuvre, d’aînés et d’offre événementielle hivernale.