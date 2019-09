Bière et poutine font la lutte au cancer

La troisième édition du festival Bière et Poutine de Trois-Rivières, au profit de Leucan Mauricie-Centre-du-Québec, a permis encore cette année à l’organisme d’amasser des fonds pour sa cause. En effet, ce sont 12 000$ qui ont été généreusement donnés par les festivaliers.

Cette année encore, l’entrée sur le site du festival, situé au parc portuaire de Trois-Rivières, était gratuite. Cependant, une contribution volontaire était demandée pour soutenir les enfants atteints de cancer de la région et leur famille.

Au cours des deux premières éditions, ce sont plus de 35 000 $ qui ont été amassés pour l’organisme.

Festival Bière et poutine

Le festival Bière et Poutine de Trois-Rivières, organisé par le Festival Gourmand du Québec, est un événement rassembleur où les deux spécialités préférées des Québécois sont mises en valeur. L’édition 2019 s’est déroulée du 20 au 22 septembre derniers. Une dizaine de microbrasseries étaient sur place, de même qu’autant de poutiniers.

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.