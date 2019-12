Bientôt un centre d’innovation agroalimentaire au centre-ville

L’ancien bâtiment de l’entreprise Germain et Frère au centre-ville de Trois-Rivières sera bientôt transformé en centre d’innovation agroalimentaire. Les travaux visant à réhabiliter ce site industriel de plus de 30 000 pieds carrés devraient débuter au printemps 2020.

Le projet estimé à 7,5 M$ a pour but de stimuler l’innovation et la collaboration entre les entreprises en agroalimentaire qui y seront hébergées. L’un des éléments fondamentaux du projet est celui d’en faire un modèle au point de vue du développement durable, notamment par une gestion efficace des matières résiduelles et des eaux des locataires ainsi que dans le choix d’équipements écoénergétiques.

«C’est une belle occasion de récupérer une friche industrielle du centre-ville et lui donner une nouvelle fonction mieux adaptée à sa position stratégique et d’y développer une saveur Trois-Rivières. Ce sera aussi un lieu de distribution, d’expérimentation en agriculture urbaine et une belle vitrine pour le secteur agroalimentaire», souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Déjà, le projet est attendu par le milieu. Un comité de travail mis en place il y a environ un an avec des commerçants et des gens du milieu a tâté le pouls à travers le centre-ville. «Ils ont sondé les gens du centre-ville et on a constaté que c’est quelque chose qui était demandé par les commerçants. Ça semble répondre à un impératif et aux besoins de la clientèle», précise Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

«Toute la notion d’innovation se concentre dans l’expérimentation et la vitrine qui y seront faites, précise-t-il. Par exemple, si une microdistillerie veut développer un nouveau produit, elle pourrait s’y rendre pour faire des groupes témoins pour faire goûter les nouveaux produits et réajuster le tir par la suite. Ça devient un laboratoire d’essai. C’est ce qu’on veut faire tout en s’orientant vers la commercialisation, le goût, la texture, etc. pour en arriver à des produits spécifiques à nous. On pourrait aussi en venir à avoir un label pour identifier les aliments de Trois-Rivières.»

Des travaux de décontamination devront d’abord y être effectués avant de pouvoir transformer le bâtiment en un lieu conforme aux normes sévères d’Agriculture Canada. Le gouvernement du Québec, par le biais de fonds consacrés à la décontamination des terrains, accorde une aide financière en ce sens au projet. «L’entreprise Germain et Frère faisait partie du paysage du centre-ville. Sa reconversion et sa réhabilitation en centre d’innovation agroalimentaire permettront un rapprochement entre ceux qui produisent et ceux qui transforment», note Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité et député de Trois-Rivières.

M. de Tilly estime que le centre d’innovation pourrait accueillir ses premiers locataires au début de l’année 2021 si les travaux se déroulent comme prévu.

Le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM) a également octroyé 200 000 $ pour concrétiser les premières étapes du projet.

«Il est clair que c’est un dossier rassembleur pour le développement de l’offre agroalimentaire régionale. En plus, cela contribuera de façon stratégique au positionnement gourmand de Trois-Rivières et de la Mauricie», souligne Denis Roy, membre du comité directeur du PDAAM et conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation.

Par ailleurs, une étude d’opportunité est en cours pour planifier et définir un modèle d’espace de commercialisation destiné à la vente de produits bioalimentaires dans le bâtiment. Est-ce que cela pourrait prendre la forme d’un marché public?

«Je pense que c’est une préoccupation du maire qu’il y ait un marché public au centre-ville et c’est un secret de Polichinelle, mais on travaille là-dessus aussi. À ce stade, on ne peut pas dire où atterriraient le ou les marchés publics. À mon avis, il n’y aurait pas qu’un seul endroit ou un seul marché. L’important, c’est qu’ils se distinguent avec leur spécificité», conclut-il.