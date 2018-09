Bientôt le retour de Pointe-du-Lac sur les panneaux d’autoroute?

AFFAIRES MUNICIPALES. Pointe-du-Lac pourrait faire son retour sur les panneaux d’autoroute. Le conseil de ville de Trois-Rivières a fait parvenir une demande en ce sens au ministère des Transports du Québec.

Il s’agissait de l’un des engagements pris par le conseiller du secteur, François Bélisle, lors de ses deux dernières élections.

«Je suis confiant que j’ai livré la marchandise du côté de la ville. Après, ça sort de ma juridiction. Ça fait partie de mon programme parce que les gens me l’ont demandé. On m’en parlait beaucoup parce que Pointe-du-Lac est, si je peux me permettre l’expression, une petite société distincte. La fusion a bien réussi et il a fallu prendre les moyens nécessaires ne 2011, mais les gens sont restés sensibles à l’appellation de leur coin de pays. C’est symbolique», explique-t-il.

D’ailleurs, lors de la soirée électorale prévue jeudi à l’hôtel de ville, M. Bélisle compte questionner les candidats de la circonscription de Maskinongé, à laquelle appartient le secteur de Pointe-du-Lac, à ce sujet et leur demander de s’engager à faire les pressions nécessaires auprès du MTQ.

«Il n’y a rien d’acquis, mais je ne peux pas croire que si la Ville de Trois-Rivières demande le changement au ministère et qu’on a l’appui des candidats, que ça ne fera pas bouger un peu. Shawinigan a fait la demande il y a un an et c’est encore en attente. Je sais d’expérience que le MTQ est difficile à faire bouger», ajoute M. Bélisle, affirmant du même coup qu’il ne s’agit pas d’une dépense majeure.