Bientôt ce sera Noël à la salle Thompson!

SPECTACLE. La salle J.-Antonio-Thompson prendra des airs du temps des Fêtes le 16 décembre prochain, car Damien Robitaille, ce grand amoureux de Noël, y présentera son nouveau spectacle Bientôt ce sera Noël.

Dans un spectacle mis en scène par Laurent Paquin, Damien Robitaille interprétera des chansons de son album Bientôt ce sera Noël, mais également d’autres pièces de son répertoire ainsi que certaines de ses fameuses Chansons du jour qui ont moussé sa popularité depuis mars 2020. Rappelons que l’artiste a interprété plus de 225 reprises de chansons qu’il a partagées sur les réseaux sociaux durant la pandémie.

Depuis le printemps 2021, Damien Robitaille n’était accompagné sur scène que de son clavier, d’un hi-hat et d’un bass drum, ou encore de sa guitare, performant seul tel un véritable homme-orchestre. Avec cette nouvelle tournée, c’est l’occasion pour l’artiste de s’entourer à nouveau d’une équipe de musiciens et choristes.

« Ça va me donner une pause, lance-t-il sur un ton de plaisanterie. Quand tu es seul, il faut que tu livres et que tu remplisses le stage. Quand je fais l’homme-orchestre, c’est physique! » L’auteur-compositeur-interprète rassure tout de même ses fans: il y aura bel et bien une partie du spectacle réservée à ses prestations en solo, tel que nous l’avons connu dans ses vidéos de reprises musicales.

Le décor sera également « plus habillé » que celui minimaliste de ses spectacles en solo. On retrouvera donc Damien Robitaille et ses quatre musiciens dans un décor qui rappellera le temps des Fêtes, sur une scène riche visuellement et musicalement parlant. « Il va y avoir beaucoup de chœurs, ça c’est sûr! », mentionne l’artiste.

Damien Robitaille s’est bien entouré pour sa tournée Bientôt ce sera Noël, car il ajoute le nom de Laurent Paquin à sa liste de complices. Il souhaitait avoir à ses côtés quelqu’un d’expérience avec qui échanger des idées.

« C’est le fun d’avoir quelqu’un avec un œil un extérieur de la musique, car ça nous éloigne peut-être de certains clichés. J’ai un côté quand même un peu « humour » dans mon approche des spectacles, alors je suis content d’avoir quelqu’un comme Laurent, qui est un des meilleurs, pour me proposer des textes ou des ambiances, raconte Damien Robitaille. J’aime beaucoup son énergie. Et on habite dans la même ville, alors c’est un autre avantage! », ajoute-t-il en riant.

« Follow your nose! It always knows! »

Damien Robitaille avoue prendre la vie au jour le jour, sa carrière étant un peu comme une belle et grande improvisation qui fonctionne! « Improvisation de style libre intitulée Damien qui aimerait bien que ça dure 100 ans », s’amuse-t-il à répondre. Un peu à l’image de son spectacle de 24 heures, le Damien Robitaille World Tour, qu’il a livré sur le web un peu plus tôt en octobre. À peine quelques jours avant la diffusion en direct, il avait des idées, mais aucun plan précis!

Les Chansons du jour, qui ont commencé au tout début de la pandémie, ont pris une ampleur insoupçonnée dans la vie et la carrière de l’artiste: plusieurs portes se sont ouvertes à l’international, et un tout nouveau public s’est épris du Franco-Ontarien. Comment ce dernier arrivera-t-il à jongler avec ce nouvel aspect de sa carrière, celui des reprises de chansons, aspect qu’il a déjà commencé à intégrer à ses spectacles? « Honnêtement, je ne sais pas! », s’exclame-t-il.

« Ma vie a toujours été comme ça, il n’y a pas de plan et j’avance. Je laisse la passion me guider. Il faut que ce soit passionnant, et ça me passionne de faire ces vidéos de chansons du jour. Alors je laisse le vent me guider, je suis mon nez où ça sent bon! Follow your nose! It always knows! », dit-il en citant le toucan des célèbres céréales fruitées. « Alors je cherche des céréales, moi! », ajoute-t-il, plein d’humour.

Après cette tournée qui s’amorce très bientôt, les options sont donc nombreuses pour Damien Robitaille et il n’exclut pas la possibilité d’aller performer en dehors du pays, alors qu’on le réclame aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Espagne. Il mentionne également qu’après Bientôt ce sera Noël, il sera temps qu’il recommence à écrire de nouvelles chansons et à tourner de nouvelles vidéos.

Ce serait également une occasion pour Damien Robitaille d’écrire en anglais et en espagnol, lui qui a fait carrière en français depuis le tout début. « Ça fait 15 ans que je chante juste en français, mais j’aime chanter en anglais, en français, en espagnol. Bref, j’aime chanter! Je vais aller où les gens veulent m’écouter, alors si un public aime ce que je fais et veut que ce soit en anglais, je vais y aller! », avoue-t-il, tout en rappelant qu’il sera toujours fier de son côté francophone. « Quand les gens me parlent en français, ils me connaissent à moitié, même moins! Je suis trilingue et je vis dans ces trois langues », conclut-il.

À surveiller: une nouvelle vidéo devrait paraitre sous peu pour la chanson « Tu m’emballes », tirée de son album de 2019, Bientôt ce sera Noël.