Biennale d’estampe: une 11e édition «plus sombre et très percutante»

Ce sont des œuvres au contenu plus engagé socialement et politiquement qui seront présentées cette année à l’occasion de la 11e édition de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières (BIECTR), du 16 juin au 8 septembre.

«Les artistes sont très influencés par le côté noir. Il y a beaucoup de manifestations, la question de l’environnement, des problèmes aux niveaux social et politique. Les artistes nous parlent de ce qui se passe autour de nous. On dirait que la sélection du jury s’est intéressée à des artistes qui voulaient marquer», explique Elisabeth Mathieu, directrice générale et artistique de la BIECTR.

Elle remarque également que l’on retrouve peu d’œuvres colorées cette année.

«On sent une inquiétude à la lumière du bouleversement environnemental, de la situation des femmes dans le monde, Trump. Ça vient tous nous chercher. Bien qu’il y ait aussi des œuvres joyeuses et esthétiques, on voit une trame plus sombre et très percutante cette année», précise-t-elle.

La présidence d’honneur de cette 11e édition sera assurée par l’artiste multidisciplinaire François Morelli. Au cours de sa carrière, il a présenté son travail dans plusieurs galeries et centres d’exposition à travers le monde, en plus de faire des résidences d’artiste à Paris, Mumbai et New York.

Pour le président d’honneur, il s’agit d’un retour dans la région pour cette occasion, ayant obtenu son premier poste en enseignement à l’Université du Québec à Trois-Rivières au tournant des années 90.

«Dès lors, il s’est passé quelque chose entre moi, l’estampe et la région de la Mauricie, raconte M. Morelli. Je suis revenu plusieurs fois. J’ai eu l’occasion de regarder les dossiers soumis pour le Biennale et j’ai vu la richesse de cette édition. Il y a un côté très vivant dans l’estampe et on voit un engagement dans le contenu. Ça n’a pas dû être facile de faire la sélection. Trois-Rivières devient un pôle important en estampe au Québec. C’est une Biennale extraordinaire et les œuvres sont magnifiques.»

Au total, 53 artistes provenant de 21 pays présenteront leurs œuvres dans le cadre de la Biennale dans les quatre principaux lieux d’exposition que sont le Centre d’exposition Raymond-Lasnier, la Galerie d’art du Parc, le Musée Pierre-Boucher et l’Ancienne gare ferroviaire. Pour une première année, le Musée d’art de Joliette présentera des œuvres dans le cadre de la BIECTR.

Autre nouveauté, la BIECTR déménagera, le temps de l’été, au 1554, rue Notre-Dame Centre. Le local se transformera en centre multifonctionnel qui accueillera L’Espace 11e BIECTR. Plusieurs activités s’y tiendront tout au long de l’événement. Un projet de médiation culturelle avec les jeunes du camp de jour du Centre Multi-Plus s’y tiendra notamment.

Le circuit d’expositions parallèles se transporte aussi à Champlain, Victoriaville, Joliette et Nicolet, en plus de Trois-Rivières. Une quinzaine d’activités et d’expositions sont prévues à cet effet.

La programmation complète est disponible au www.biectr.ca.