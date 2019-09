BIECTR : la 11e édition attire plus de 84 000 visiteurs

La 11e Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières (BIECTR) a rejoint plus de 84 000 personnes. L’événement, qui s’est déroulé sur 12 semaines cet été, a mis en lumière le travail de 53 artistes provenant de 21 pays.

Ce sont 14 210 entrées qui ont été recensées dans le cadre de la 11e édition dans les divers lieux de diffusion à Trois-Rivières et Joliette. À cela s’ajoutent les 70 000 visiteurs et participants comptabilisés au circuit d’expositions et activités parallèles à Trois-Rivières, Champlain, Nicolet et Victoriaville.

Parmi tous les visiteurs, environ 60 % sont de l’extérieur de la région et 10 % de l’extérieur du Québec. «J’espère qu’on a donné la piqûre à tous ces gens-là pour qu’ils reviennent nous voir, a lancé la directrice générale et artistique de la BIECTR, Élisabeth Mathieu. On a eu des gens de Québec, Montréal, des autres provinces du Canada, des États-Unis, de France, de Belgique, de l’Inde, du Brésil, etc.»

«C’était une biennale exceptionnelle, par sa rigueur, par sa technique, par son engagement social et politique et par ses rencontres, a renchéri le président d’honneur de la 11e édition, François Morelli. Le but de cet événement, c’est non seulement de voir les œuvres, mais aussi de permettre la rencontre entre artistes et la rencontre avec les artistes.»

Mentionnons par ailleurs que l’artiste Sohee Kim de Corée du Sud a obtenu le plus grand nombre de votes du public, ce qui lui vaut le Prix Société Immobilière Duguay pour une deuxième année consécutive. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1 000 $.

De plus, Agathe et Alain Piroir, de l’Atelier-Galerie A. Piroir de Montréal, ont sélectionné l’artiste belge Amalia de Lorenzi pour une résidence de création et la présentation d’une exposition en 2020.