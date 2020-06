Bibliothèques de Trois-Rivières : réouverture des comptoirs de prêt le 15 juin

Bien que l’accès aux rayons des bibliothèques demeure interdit par la Santé publique, les abonnés des bibliothèques de Trois-Rivières pourront emprunter des livres, des disques, des jeux vidéo et des magazines en les réservant à distance et en les récupérant dans l’une des cinq bibliothèques de Trois-Rivières dès le 15 juin.

Un formulaire en ligne sera disponible au www.v3r.net pour réserver leurs documents. Il sera aussi possible de faire des réservations par téléphone en appelant aux comptoirs de prêt des bibliothèques entre 10h et 17h.

Les usagers seront contactés par téléphone lorsque leur commande sera disponible. La collecte des documents se déroulera du mercredi au samedi de 11 h à 17 h pour les bibliothèques Gatien-Lapointe, Maurice-Loranger et Aline-Piché, et le jeudi et samedi de 11 h à 17 h pour les bibliothèques de La Franciade et Simone-L.-Roy.

Service de livraison

Un service de livraison de documents pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes à mobilité réduite sera aussi disponible. Pour se prévaloir de ce service, les abonnés admissibles doivent effectuer leur commande par téléphone.

La population n’aura pas à désinfecter les documents prêtés puisqu’ils auront été préalablement mis en quarantaine 72 heures et déposés dans un sac en papier identifié au nom de l’abonné.

Pour permettre au plus grand nombre de citoyens d’avoir accès à ce service, les Bibliothèques de Trois-Rivières limitent temporairement le nombre d’emprunts maximal à cinq documents par usager. Toutefois, la période de prêt sera prolongée à six semaines.

Virage virtuel pour le Club de lecture

Les activités du Club de lecture d’été TD pour les jeunes commenceront le 29 juin prochain. En raison du contexte actuel, elles seront présentées dans une formule virtuelle.

Le Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de 3 à 15 ans qui ont plein d’idées dans leur tête de relever des défis stimulants, d’encourager leur créativité, d’enrichir leur vocabulaire, d’améliorer leur capacité d’expression, le tout en s’amusant entre amis.

Pour faire partie du club, il suffit d’être abonné aux Bibliothèques de Trois-Rivières. L’abonnement et l’inscription au club sont gratuits.

Les inscriptions débuteront le 15 juin au 819 372-4639 ou au biblioanimation@v3r.net. Des activités virtuelles seront aussi proposées aux parents passionnés de lecture.

Pour se rapprocher de leur jeune clientèle, les Bibliothèques de Trois-Rivières ont maintenant leur compte TikTok (bibliotheques3R).