Biblio-Jeux remporte un prix provincial

L’initiative Biblio-Jeux, réalisée par Trois-Rivières en Action et en Santé et le Département d’orthophonie que l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a remporté un prix du Carrefour action municipale et famille dans la catégorie «Initiatives porteuses réalisées par un partenaire de la municipalité ou de la MRC ayant contribué au développement d’un milieu de vie favorable à la famille».

Biblio-Jeux est un programme visant à développer les habiletés de langage des tout-petits par le jeune en compagnie de leur famille.

Le jury a été charmé par le fait que le projet éveille les tout-petits à la lecture et à l’écriture tout en démontrant l’importance d’agit tôt pour favoriser la réussite éducative. Le jury souligne aussi le caractère novateur du le maillage entre le municipal, le communautaire et le milieu universitaire.

Au total, neuf initiatives ont obtenu un prix sur une cinquantaine de candidatures dans les trois catégories proposées lors du Colloque annuel.