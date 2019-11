Besoin urgent de préposés aux patinoires extérieures

La Ville de Trois-Rivières lance un appel à la population dans le but de combler rapidement plusieurs postes de préposés aux patinoires extérieures. Si la Direction des ressources humaines ne parvient pas, d’ici les 15 prochains jours, à recruter le personnel nécessaire, la Ville se verra dans l’obligation de réduire le nombre de patinoires accessibles normalement à la population.

Rémunéré à un taux horaire de 14,50 $, le travail consiste, entre autres, à arroser et entretenir les patinoires, effectuer le déneigement de celles-ci, compiler les statistiques d’utilisation, s’assurer que les lieux soient sécuritaires et voir au bon déroulement des activités.

Les horaires sont variables et flexibles et les patinoires à entretenir se situent dans les secteurs de Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières. Les préposés doivent être âgés de 18 ans et les candidats les plus souvent interpellés par ce type d’emploi sont les personnes retraitées et les étudiants.

Le poste de préposé aux patinoires extérieures est une belle occasion de s’impliquer dans la communauté, transmettre sa passion du hockey aux jeunes sportifs, bouger et profiter de l’hiver au grand air.

Bien que l’offre d’emploi publiée sur le site de la Ville de Trois-Rivières indique que les personnes intéressées ont jusqu’au 15 décembre pour faire parvenir leur candidature, des postes sont à attribuer dès maintenant. Les citoyens sont invités à postuler sans attendre.