Bertrand Godin signe en F1600: il pourra défendre son titre à Trois-Rivières

Le pilote automobile Bertrand Godin a annoncé via sa page Facebook qu’il portera les couleurs de son partenaire, soit le Groupe À l’infini, qui s’était joint à l’équipe du pilote pour les épreuves du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) à l’été dernier.

L’entreprise a décidé de renouveler son expérience aux côtés du pilote, mais cette fois, pour toute la saison 2019.

«La victoire à Trois-Rivières a été un élément déclencheur pour cette décision, car j’ai eu à nouveau 20 ans cette journée-là. Cette décision de faire une saison complète est purement émotive, car à 50 ans, on devrait penser avec notre tête, mais là, je pense simplement avec mon cœur», a-t-il témoigné.

«Je suis très fébrile de revenir en piste pour une saison. Je vais continuer mon rêve que j’avais démarré en 1994, avec la même passion que celle d’apprécier chaque virage et chaque changement de vitesse.»

La série Formule 1600 CANADA sera constituée de 17 courses, réparties en six événements sur circuits routiers et urbains. Les premières courses de l’année 2019 se disputeront sur le Circuit de Tremblant, du 24 au 26 mai. Les événements suivants auront lieu au Grand Prix du Canada, à Montréal (7 au 9 juin), au Summer Classic Tremblant (25 au 28 juillet), au Grand Prix de Trois-Rivières (9 au 11 août), au Canadian Tires Motorsport (23 au 25 août) et au Fall Classic Tremblant (26 au 29 septembre).

Rappelons que Bertrand Godin s’est illustré dans les formules Ford, Indy Lights, Atlantique, F3000 et F1600 lors de sa carrière de pilote automobile.

