Berthier-Maskinongé a un nouveau député

La deuxième tentative aura finalement été la bonne pour Yves Perron. Le candidat du Bloc Québécois a été élu député de Berthier-Maskinongé au terme d’une chaude lutte, lundi soir, avec une majorité de 1 507 voix.

L’enseignant de Saint-Félix-de-Valois (21 007 voix) a réussi à déloger la députée sortante et candidate néodémocrate Ruth Ellen Brosseau qui termine au deuxième rang du scrutin avec 19 500 voix. Quant à elle, la candidate libérale, Christine Poirier, a recueilli 7 809 votes et termine en troisième position.

Rappelons qu’Yves Perron est également président du Bloc Québécois. Il en était à sa deuxième campagne électorale fédérale. Ce dernier avait tenté sa chance en 2015, mais Ruth Ellen Brosseau (22 942 voix) avait remporté son élection avec une confortable avance sur Yves Perron (14 037 voix), soit 42,2 % contre 25,8 %.

M. Perron est bien heureux de sa victoire qu’il a partagé avec de nombreux militants rassemblés dans une salle du restaurant La Porte de la Mauricie, à Yamachiche.

«Merci aux citoyens de me faire confiance, de prendre la chance de changer de député. Sachez que je me suis engagé depuis mon entrée dans la lutte politique fédérale à travailler les dossiers. Je vais livrer la marchandise», a-t-il affirmé.

Il a déclaré prendre les dossiers et les porter pour que ça bouge. «J’ai le sentiment d’avoir fait ce que j’avais à faire. C’est une réussite incroyable. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus», a-t-il mentionné.

Le Bloc Québécois possède maintenant 32 députés à la Chambre de Communes comparativement à 10 en août 2018, alors que les choses allaient un peu moins bien.

Le dernier bloquiste à avoir représenté la circonscription de Berthier-Maskinongé était Guy André, de 2004 à 2011.

Une défaite difficile à avaler

Dans le camp adverse, la candidate néodémocrate, Ruth Ellen Brosseau, a tenu à remercier ses supporteurs ainsi que sa famille. Même si elle estime qu’elle a dû faire de nombreux sacrifices lors des huit dernières années comme mère monoparentale, Mme Brosseau croit avoir accompli beaucoup dans sa région d’adoption où elle compte demeurer.

«Ça n’a pas toujours été facile. Ç’a été une belle aventure. On a fait du travail incroyable pour les gens de la région. En 2011, j’ai mis mon nom sur une feuille pour devenir candidate dans Berthier-Maskinongé sans faire campagne et j’ai gagné. C’était une vague, un peu comme ce soir. Depuis ce temps, je me suis entièrement investie. Je me suis donnée corps et âme. On a vécu des moments extraordinaires ensemble. J’ai beaucoup appris et grandi. C’était très important pour moi d’être la voix de Berthier-Maskinongé», a-t-elle formulé lors de son discours, que l’on peut entendre ici.

«C’était une lutte très chaude. Sur le terrain, c’était super positif, mais je savais que ça allait être serré. Aujourd’hui, je suis fière du travail que j’ai accompli et je suis zen. J’adore les gens de la région. Je me souviens la fois où j’ai mis les pieds dans la circonscription pour la première fois, les gens m’ont accueilli les bras ouverts. J’ai vraiment senti que je faisais partie de la famille et je ne vous lâcherai pas. Je vous aime tellement. Je suis fière de la campagne qu’on a menée. On a parlé des enjeux locaux», a souligné Mme Brosseau.

La députée sortante a d’ailleurs mentionné que son parcours en politique n’est pas terminé. «Maintenant, je vais recharger les batteries, mais je reste ici, car je suis tombé en amour avec la région et avec mon conjoint Nicolas. J’ai pris racine ici et ce n’est pas fini. Je ne lâcherai jamais. Je ne ferme pas la porte non plus à un retour», a confié Ruth Ellen Brosseau.

La néodémocrate a d’ailleurs assuré qu’elle ferait le transfert des dossiers dans le respect avec le nouveau député.

(Avec la collaboration de Pierre Bellemare)

Autres candidats

Josée Bélanger – Parti conservateur du Canada – 5 800 voix (10,3 %)

Éric Laferrière – Parti vert du Canada – 965 voix (1,7%)

Luc Massé – Parti populaire du Canada – 637 voix (1,1 %)

Martin Acetaria Caesar Jubinville – Parti rhinocéros – 161 voix (0,3%)

Alain Bélanger – Indépendant – 152 voix (0,3%)

Danny Légaré – Parti marijuana – 117 voix (0,2%)

Taux de participation 66,6 %