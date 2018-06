Benjamin, enfant-héros!

Crédit photo : Photo Emmanuelle LeBlond

ENTREVUE. À l’âge de 9 ans, Benjamin Perron a été diagnostiqué d’une leucémie lymphoblastique aiguë. Il a toujours gardé la tête haute malgré ses deux années de traitements. Petit garçon au grand sourire, il a maintenant triomphé de la maladie et désire redonner au suivant en s’impliquant dans différentes causes, dont le Tour CIBC Charles-Bruneau.

L’annonce de la maladie a été tout un choc pour l’entourage du jeune garçon. «C’est vraiment la fin du monde, se remémore la mère de Benjamin, Amélie Nadeau. Tu ne peux pas croire que ça t’arrive à toi et pourquoi ça arrive à ton enfant.»

Depuis quelque temps, Benjamin ne mangeait pas beaucoup, éprouvait des douleurs aux jambes et ressentait une forte fatigue. Puisque ce n’était pas dans ses habitudes, Mme Nadeau a décidé d’aller consulter. Jamais elle n’aurait imaginé que le dénouement de cette histoire allait prendre une telle tangente.

«Les médecins ont commencé par passer des prises de sang. Ça ne faisait pas une heure qu’on était sorti de l’hôpital que le médecin et la pédiatrie nous rappelait. Ils nous attendaient pour l’hospitaliser», se souvient-elle avec émotion. Ils ont passé la nuit à l’hôpital à Trois-Rivières avant que Benjamin soit transféré en ambulance à Québec.

À la suite de plusieurs tests, les médecins ont confirmé le diagnostic: leucémie lymphoblastique aiguë.

«Quand on a les nouvelles, au début, c’est difficile. Au fur et à mesure qu’ils te disent de quelle sorte de leucémie il s’agit et que tu apprends que c’est la plus favorable… Tu te raccroches à tous les petits points positifs qu’ils te disent», soutient la mère de l’enfant.

Effectivement, le taux de guérison varie entre 80 et 95%. Chez les enfants, c’est l’un des cancers qui se soigne le mieux.

Des montagnes de cheveux

Benjamin avoue que la période d’hospitalisation a été très difficile. Il a été hospitalisé pendant deux mois sans pouvoir sortir de l’établissement. C’était pénible pour lui de ne pas être à la maison dans ses affaires, précise Mme Nadeau.

Les traitements out été tout aussi éprouvants.

«Il n’a pas eu d’effet secondaire comme des vomissements, mais il y a eu beaucoup de douleurs neuropathiques: mal aux jambes, mal aux doigts. Ils ont mal partout. La fatigue qui vient avec ça… Je vois une différence cette année comparativement à l’année passée. Il est beaucoup plus en forme que lorsqu’il était en chimiothérapie», poursuit-elle.

Les neuf premiers mois ont été les plus ardus.

Malgré les difficultés, le jeune combattant n’a jamais baissé les bras. Benjamin est fier d’avoir traversé la maladie en étant toujours positif envers les épreuves qu’il avait à affronter.

«Il a pris ça un peu sous forme de jeu. Quand ses cheveux ont commencé à tomber, il s’amusait à faire sur la table à se faire des montagnes de cheveux», raconte Mme Nadeau.

Benjamin ne peut s’empêcher de rire en se rappelant ce souvenir.

«Je n’ai jamais lâché»

La sortie de l’hôpital s’est faite sans anicroche. Benjamin était content de renouer avec son univers, appuie sa mère.

Par contre, le retour à l’école a été difficile, car la fatigue le rattrapait. Autrefois, il se rendait en classe trois jours par semaine. En phase de rémission, Benjamin était libéré de l’hôpital. Il pouvait ainsi retrouver son parcours scolaire normal.

Maintenant, le jeune garçon désire s’impliquer dans la communauté dans le but de partager son histoire. «Je n’ai jamais lâché. J’ai toujours poussé de l’avant. Je n’ai jamais regardé derrière», exprime-t-il avec détermination.

Cet été, il est un enfant-héros pour le Tour CIBC Charles-Bruneau pour la quatrième année. Il sera jumelé au cycliste, Mario Larochelle, pour l’appuyer lors du parcours Espoir.

Pendant quatre jours, ils traverseront 400 kilomètres entre Rivière-du-Loup et Boucherville afin d’encourager les enfants qui vivent la même épreuve que Benjamin.

L’événement a lieu du 3 au 6 juillet. Benjamin sera notamment de passage à Trois-Rivières le 5 juillet prochain dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau.

Pour plus d’informations sur les parcours et sur la cause : https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/en